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Fatih Portakal, Meral Akşener'in yeni görevini duyurdu

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İYİ Partili üst düzey ismin AK Parti'ye katılmasının ardından eski Genel Başkan Meral Akşener hakkında ortaya atılan iddialar yeniden gündemde. Son olarak Fatih Portakal, Meral Akşener'in cumhurbaşkanı yardımcısı olacağının kesinleştiğini öne sürerek tarih verdi. Kulisleri hareketlendiren iddialarla ilgili Akşener ise sessizliğini koruyor.

AK Parti'nin 23 Şubat'ta yapılacak büyük kongresi öncesi kulisler hareketli. Son olarak eski İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu'nun AK Parti'ye geçmesinin ardından eski Genel Başkan Meral Akşener hakkında ortaya atılan iddialar yeniden gündem oldu.

Sözcü TV Ana Haber Sunucusu Fatih Portakal, son olarak Akşener ile ilgili dikkat çeken sözler sarf ederken, Akşener'in yeni görevini ve tarihini de açıkladı. Akşener tarafı ise konuyla ilgili sessizliğini koruyor.

ZORLU'YA ELEŞTİRİ

Ana haber programında Kürşad Zorlu'nun AK Parti'ye katılmasını, "Ne olursanız olun, duruşunuz ve görüşünüz önemli. Tabii ki fikir alışverişinde bulunabilirsiniz, fikirler değişebilir ama böyle 180 derece değişmemesi gerekiyor." sözleriyle eleştiren Fatih Portakal, Meral Akşener konusunda ise şunları söyledi:

"CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OLACAK"

"İYİ Parti eski Genel Başkanı Meral Akşener ile ilgili de bir kulis bilgisi vereyim. Akşener'in Cumhurbaşkanı Yardımcısı olması kesinleşti gibi. Biliyorsunuz AK Parti'nin büyük kongresi 23 Şubat'ta.

"AKŞENER YENİ KABİNE'DE OLACAK"

Martta, yeni kabinede Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak Meral Akşener de olacak. Onun ismini duyacağız. Zaten önce çevresindeki adamları gönderdi. Önümüzdeki günlerde Ünal Karaman da geçecek. Net bir şekilde onu da sizlerle paylaşayım. Bu da işte duruşsuzluk, başka bir şey değil. Yazık.

"ELLER SIKIŞILMIŞ"

Cevdet Yılmaz devam edecek mi etmeyecek mi? İkinci bir Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacak mı bilmiyorum? Ama Meral Akşener'in de Cumhurbaşkanı Yardımcısı olması kesinleşmiş. Eller sıkışılmış. Hayırlısı olsun diyelim."

Fatih Portakal, Meral Akşener'in yeni görevini duyurdu
Haberler.com / Mahmut Ekinci - Politika
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Yorumlar (23)

Haber YorumlarıBuğra Er:

Omurgazsxlar

Yorum Beğen76
Yorum Beğenme8
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Haber YorumlarıYunus Deliorman :

politika böyle iğrenç bir şey

Yorum Beğen66
Yorum Beğenme6
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Haber YorumlarıJon snow:

Tam bir komedi

Yorum Beğen63
Yorum Beğenme5
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Haber YorumlarıAyhan erdem:

Yanar doner meral hdaha fazla verrn olmamışmı o partiye gitsın akp artık ne olduğu b2lli oldu hele pkk apo ile yapılan temaslar açık açık amaç belli

Yorum Beğen30
Yorum Beğenme14
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Haber YorumlarıSer_hat:

Yahu bu ne biçim siyaset.meydanlarda birbirinize etmediğiniz hakaret kalmadı.Nsıl yüz yüze bakacaksınız...

Yorum Beğen37
Yorum Beğenme2
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Haber YorumlarıVolkan Savaş:

Ah be cancağızım dün dünde kaldı sen bugüne bak.Az kaldı Davutoglu ve şürekasıda gelecek.Peki ne olduda Chp'den uzaklasiyorlar.Cunku iktidara gelmeye ramak kalmışken kendi kendilerini yemekle meşgul ve vatandaş yine Akparti'ye dönüyor.

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme16
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Haber YorumlarıSer_hat:

Demekki Meral in masayı devirmesinin bedeli Yardımcılıkmış...

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Haber YorumlarıMehmet Beyaz:

seçim zamani projeydi bu kadın amaç sol partilere oy gitmesin

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Haber YorumlarıSELCUK KIRAZLI:

Bu hesapta bir gariplik var. hadi muhalefetten birisinin iktidar partisine gittiğini anladıkta. iktidar, her türlü hakarete layık gördükleri bir kişi aralarına almak ne kadar büyük bir karaktersizlik acaba.

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Haber YorumlarıHasan Kasapoğlu:

kime güvenip oy vereceğiz hepside fırıldak olmuş menfaatleri için tüm söylediklerinin ve iddalarinin tam tersini yapıyorlar ve onlarla bir oluyorlar hiçbir ssiyasetciye güvenim kalmadı artık benim

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