Hakkındaki iddia Akşener'i çileden çıkardı: Ben artık bıktım, kesinlikle yalan

Meral Akşener, Mehmetçik Vakfı'na ait Marmara Otoyolu üzerindeki bir benzin istasyonu ve dükkanların İYİ Parti İstanbul Milletvekili Burak Akburak tarafından alınmak istendiği ve bu talebin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kendi referansıyla iletildiği iddialarını "Kesinlikle yalan" diyerek reddetti.

Eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Mehmetçik Vakfı'na ait İstanbul Marmara Otoyolu üzerindeki benzin istasyonu ve dükkânların, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Burak Akburak tarafından alınmak istendiği ve bu talebin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kendi referansıyla iletildiği iddialarını kesin bir dille yalanladı.

"BEN ARTIK BIKTIM, KESİNLİKLE YALAN"

Oda TV'ye konuşan Akşener, "Kesinlikle yalan… Bakın yanlış bilgi demiyorum, kesinlikle yalan. Güzel kardeşim ben artık bıktım, ben evimdeyim, siyasetin hiçbir alanında yokum. Tüm siyasi genel başkanlarla karşılaşırsak sadece selamlaşan biriyim, ötesinde herhangi bir görüşmem yoktur. Yıllar boyunca yapmamışım da şimdi mi yapacağım? Bir irtibatım yoktur, kim yaptıysa bilmiyorum, ilk defa sizden duydum" dedi.

"PARA İLE ALAKAM OLMAMIŞTIR"

Geçmişte hakkındaki başka iddialara da değinen Akşener, "Bakın, mesela içimi çok acıtan bir şey; Ekrem İmamoğlu'ndan oğlumun 360 milyon euro çaldığı, bu paraları Fransa'ya götürdüğü iddia edildi. Bunu da Cemal Enginyurt söyledi. Peki yaşanan süreçte bunlar niye çıkmadı? Yazık, günah… 30 yıllık siyasi hayatımda para ile hiçbir alakam olmamıştır" ifadelerine yer verdi.

"BANA VURMANIN BEDELİ YOK"

Bir kadın olarak para ve çıkar ilişkilerinde bulunmadığını belirten Akşener, "Siyasetin içerisindeyken hakkımda söylenmeyen şeyler, siyaseti bırakınca söyleniyor çünkü bana vurmanın bedeli yok. Kim vurursa vursun, bedeli yok. Ama Allah büyük… Kendi kurduğum partiyi kendi isteğimle bırakan tek genel başkanım. Nereden çıkıyor bu dedikodular, bilemiyorum. Siyaseti bıraktım ama dedikodu bitmedi" ifadelerini kullandı.

Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika
