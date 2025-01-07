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Tolga Akalın: Meral Akşener 31 Mart gecesi istifa edecekti, Erdoğan vazgeçirdi

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İYİ Parti içindeki tartışmalar devam ederken eski İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve son kurultayda genel başkan adayı olan Mehmet Tolga Akalın gündem yaratacak iddialarda bulundu. Akalın "Meral Akşener 31 Mart'ta istifa edecekti, Erdoğan aradı, vazgeçirdi. Akşener, Erdoğan'ın talimat memurudur" dedi.

Kürşad Zorlu'nun istifasıyla İYİ Parti içinde iyiden iyiye tırmanan gerilim eski İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tolga Akalın'ı canlı yayında yaptığı açıklamalarla tavan yapacak gibi.

Halk TV canlı yayınında konuşan Akalın, 31 Mart gecesi yaşanana seçim hezimetinin ardından dönemin İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelen telefon sonrası istifadan vazgeçtiğini iddia etti.

Akalın ayrıca, yerel seçimler öncesinde Ankara özelinde CHP'yle yaptıkları seçim işbirliğini Türkiye geneline yaymaya hazırlandıkları sırada Meral Akşener'in kendilerine haber bile vermeden, "Tek başımıza seçime gireceğiz" açıklaması yaptığını anlattı.

"AKŞENER, ERDOĞAN'IN TALİMAT MEMURUDUR"

Tolga Akalın şöyle konuştu: "Erdoğan'ın siyasi başarının temeli muhalefetini dönüştürmesinden gelir. Meral Akşener artık siyasetçi olma vasfını yitirmiştir. Meral Akşener 31 Mart gecesi istifa edecekti. O gece saat 00.00'da İYİ Parti Genel Merkezi'nde bir basın açıklaması yapılacaktı. Ancak Erdoğan'dan gelen bir telefonla; Erdoğan'ın talep, rica, talimatıyla adına ne derseniz deyin, Meral Akşener istifa etmekten vazgeçti. Akşener, Erdoğan'ın talimat memurudur. Meral Akşener artık siyasetin değil tarihin konusudur."

Tolga Akalın: Meral Akşener 31 Mart gecesi istifa edecekti, Erdoğan vazgeçirdiEski İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Tolga Akalın.

81 İLDE 'ÖZÜ BAŞINA' SEÇİME GİRME KARARI

Tolga Akalın, Meral Akşener'in 31 Mart seçimlerindeki tavrıyla ilgili de ilginç açıklamalarda bulundu; Akalın, "Meral Akşenir'in 'olur'uyla Mansur Yavaş'la görüştük, CHP'yle görüştük; anlaştık. Ankara'daki modeli Türkiye geneline yayacaktık. Herşey tamamdı. Sayın Akşener, pazartesi günü bu konuyla ilgili Genel Merkeze gelip bizimle görüşecekti. Kendisine bilgi de verilmişti. Ancak hasta oldu, gelmedi. Salı günü de gitti Uşak'ta, '81 ilde tek başımıza seçime giriyoruz' dedi" diye konuştu.

KÜRŞAD ZORLU'NUN İSTİFASI

Akalın, Kürşad Zorlu'nun istifasına ilişkin ise "Kürşad Zorlu ile 10 gün önce konuştum, böyle bir şey yok diyordu. Bana göre, İYİ Parti'den istifa edeceğini kendi de son anda öğrendi. Bana göre, kendi de şaşırdı. İYİ Parti çözülüyor, İYİ Parti yok oluyor" dedi.

ESMA BEKAR'DAN YALANLAMA

Meral Akşener'in Özel Kalem Müdürü Esma Bekar programa gönderdiği mesajda "31 Mart gecesi Cumhurbaşkanı ile bir telefon görüşmesi olmamıştır. HTS kayıtlarına bakılabilir" ifadelerini kullandı.

Tolga Akalın: Meral Akşener 31 Mart gecesi istifa edecekti, Erdoğan vazgeçirdi
Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (8)

Haber YorumlarıSeko:

Nasıl bi tiyatro izlettiniz millete oskara adaysın akşener......

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Haber Yorumlarıhaksız mıyım:

O ZAMAN NEDEN AÇIKLAMADIN BAY YARDIMCI? şimdi söylemen senin de pek muteber olmadığını gösterir.

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Haber YorumlarıArif İnanç:

Eeeee kavun değil ki koklayarak alıp da yardımcı yapsanız..ne güzel işte yanınıza aldığınız kişilere dikkat etmek gerektiği bit kez daha ortada. Kimbilir kiminbadamidir kendisi de! Yazık. Işte insanlara güven bu yüzden yok.

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Haber YorumlarıSMMM:

KILIÇDAROĞLUNU İYİ TONGAYA GETİRDİLER.CHP TARİHİNİN EN VASIFSIZ ADAMI.

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Haber YorumlarıRevolver:

kimbilir akşenerin nasıl bir açığını yakaladı.. şantaj siyaseti ile ülke yönetiliyor

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Haber Yorumlarıhikmet yaşar:

bu bayan resmen chp yi kullanmış akp demek ki çok büyük şeyler vermiş anlaşılan

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Haber YorumlarıYorumcu Davut :

meral akp den oy koparmak için bir projeydi, tutmadı. tıpkı deva ve gelecek gibi. amaç akp den %1 koparmaktı. chp bunlarla iş tutacağına dem le arasına mesafe koysaydı akp bitmiş gitmişti. bahçelinin apo çıkışı sonrası chp şehit edebiyatına başladı. her evden bir oy hdp ye unutuldu tabi. ekonun siyasi çizgisini beğenen bit fetöcü şu anda İBB başkanı hemde chp den. ne günlere kaldı güzel ülkem.

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Haber YorumlarıHalil yılmaz:

Genel başkan yardımcısı iken niye söylemiyordun? İşi bitince birbirlerini satan insanlarsınız

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