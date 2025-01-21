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Gözaltına alınan Ümit Özdağ ile ilgili yeni gelişme

Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bartu Soral, Ümit Özdağ'ın gözaltı sürecini anlattı

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Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bartu Soral, Haberler.com'da Olgun Kızıltepe'nin sorularını yanıtladı. Soral, Ümit Özdağ'ın gözaltına alınma anını anlatarak "Ankara'da bir restoranda yemek yerken, yaklaşık 100 polis sokakları sardı ve gözaltı işlemi gerçekleşti" dedi. Ayrıca, Meral Akşener'in sessizliğine dair çarpıcı yorumlarda bulundu.

Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bartu Soral, Haberler.com'da Olgun Kızıltepe'nin özel sorularını yanıtladı. Ümit Özdağ'ın gözaltına alınma anına dair çarpıcı bilgiler paylaşan Soral, sürece dair detayları aktardı ve Meral Akşener'in tutumuna dikkat çekti.

"HALKI KİN VE NEFRETE TAHRİK SUÇLAMASIYLA BİR SORUŞTURMA DAHA"

Bartu Soral, Ümit Özdağ'a yönelik yeni bir soruşturma açıldığını belirtti. "Halkı kin ve nefrete tahrik suçlamasıyla bir soruşturma daha eklendiği bilgisi ulaştı," diyen Soral, emniyetin ayrıca Ümit Özdağ hakkında hazırladığı üçüncü bir dosyanın da mevcut olduğunu ifade etti.

Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bartu Soral, Ümit Özdağ'ın gözaltı sürecini anlattı

"RESTORANI 100 POLİS SARDI"

Soral, Ümit Özdağ'ın gözaltına alınma anını şu sözlerle anlattı: " Ankara'da bir restoranda yemek yerken, yaklaşık 100 polis restoranın bulunduğu sokakları sardı. Ümit Özdağ bu sırada gözaltına alındı." Bu olayın kamuoyunda ciddi bir tartışma yarattığını belirten Soral, sürecin siyasi bir boyut taşıdığını vurguladı.

Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bartu Soral, Ümit Özdağ'ın gözaltı sürecini anlattı

"MERAL AKŞENER'İN SESSİZLİĞİ ERDOĞAN'LA FOTOĞRAF ÇEKTİRMESİYLE İLGİLİ"

Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı, Meral Akşener'in Ümit Özdağ'ın gözaltına alınması konusundaki sessizliğine dikkat çekti. "Bu sessizliğin Erdoğan'la fotoğraf çektirmesiyle ilgisi olduğunu düşünüyorum," ifadelerini kullanan Soral, bu durumun siyasi bir tutum değişikliğinin göstergesi olabileceğini öne sürdü.

Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bartu Soral, Ümit Özdağ'ın gözaltı sürecini anlattı
Haberler.com / Şevval Çelik - Politika
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıPerwer:

Ümit Özdağ boşboğaz bir siyasetçi ancak gözaltına alınma şekli yanlıştır.

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