İYİ Parti'den ihraç edilen Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, CHP'ye katıldı

İyi Parti'den ihraç edilen Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, CHP'ye katıldı.

Dikbayır, CHP grup toplantısından önce CHP Ankara milletvekili Adnan Beker ile birlikte salona geldi. Ümit Dikbayır'ın rozetini CHP lideri Özgür Özel bizzat taktı.

DÜN AKŞAM SİNYALİ VERMİŞTİ

CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker dün akşam sosyal medya hesabından Ümit Dikbayır ile birlikte Özgür Özel'i ziyaret ettiklerini belirterek, CHP lideri Özel ve Dikbayır ile birlikte çektikleri bir fotoğraf paylaşmıştı.

Beker, fotoğraflı paylaşımında, "CHP Genel Başkanımız Sn. Özgür Özel'i, Sakarya Milletvekili kıymetli kardeşim Sn. Ümit Dikbayır ile birlikte ziyaret ettik. Nazik ev sahipliği ve değerli sohbeti için kendisine teşekkür ediyor, ülkemize ve partimize hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.

NE OLMUŞTU?

İyi Parti'den Sakarya Milletvekili seçilen ve eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ailesinin banka hesaplarını incelettiği iddia edilen Ümit Dikbayır, tedbirli ve kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edildikten sonra partisinden ihraç edilmişti. Dikbayır, partisinden ihraç edildikten sonra bir süre mecliste bağımsız olarak milletvekilliği görevini yürüttü.

Ümit Dikbayır.

AK PARTİ'NİN TEKLİFİNİ 3 KEZ REDDETMİŞTİ

Ümit Dikbayır, daha önce Sözcü TV'de katıldığı programda AK Parti'den kendisine 3 defa teklif geldiğini ancak bunları kabul etmediğini ifade etmişti.

ÜMİT DİKBAYIR KİMDİR?

Ümit Dikbayır 1968 yılında Sakarya'da dünyaya geldi. İlk ve ortaöğrenimini Hendek'te, lise eğitimini Sakarya 1. Endüstri Meslek Lisesi'nde tamamladı. 1989 yılında vatani görevini gerçekleştirdikten sonra 48 yıllık aile firmasının yönetim kurulu başkanı olarak görevine başladı. İYİ Parti Kurucular Kurulu ve Genel İdare Kurulu Üyesi olup İYİ Parti Mali İşler Başkanı ve 28. Dönem Sakarya Milletvekilidir. Evli ve 2 çocuk babasıdır.