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Akşener'in gizli adaylık planını açıklayan İYİ Partili isim hedefte: Vefasızlara geçit vermeyiz

Akşener'in gizli adaylık planını açıklayan İYİ Partili isim hedefte: Vefasızlara geçit vermeyiz
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Eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 2023 Genel Seçimleri'nde kendisini aday yapmak için hazırladığı planla hareket ettiğini öne süren eski İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Tolga Akalın, partisinin hedefinde. İYİ Parti Hukuk-Seçim ve Parlamento İlişkileri Başkanı Hakan Şeref Olgun da "İYİ Parti ve İYİ Partililer vefasızlara geçit vermez ve vermeyecektir" diyerek Akalın'a tepki gösterdi.

İyi Parti'de sular durulmuyor. Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yargılandığı davada eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e 'işbirlikçi' demesi sonrası başlayan tartışmada; eski İYİ Parti Göç Politikaları Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tolga Akalın, Akşener'in 2023 Genel Seçimleri'nde kendisini aday yapmak istediğini öne sürmüş ve "Kemal Bey'in eksik bildiği husus şudur: Akşener, kendisine karşı aday olmak istedi ancak korkarak geri çekildi. İktidar işbirlikçiliği ise daha sonra" ifadelerini kullanmıştı.

Akalın, söz konusu açıklamaları sonrası partisinin hedefinde. Partinin hukuk ve seçim işleri başkanı Hakan Şeref Olgun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "İYİ Parti ve İYİ Partililer vefasızlara geçit vermez ve vermeyecektir. Tüzüğümüze aykırı hareket edenlerin disipline sevki için elimizden gerekenin yapılacağının bilinmesini isterim" ifadelerini kullanarak Akalın'a tepki gösterdi.

"AKALIN'I İHRAÇ ETMEK PARTİDE YENİ BİR CEPHE AÇAR"

Akalın'ın disiplin sürecine ilişkin henüz bir adım atılmadığı öğrenildi. Cumhuriyet'ten Merve Kılıç'ın aktardığı bilgilere göre, Akşener üzerinden yapılan değerlendirmelerin Akşener'e değil, partiye zarar verdiğini kaydeden kurmaylar "Dervişoğlu başarılı olmasından rahatsız olanlar var. Akalın'ı ihraç etmek partide yeni bir cephe açar" yorumunu yaptı.

Haberler.com / Serhat Yılmaz - Politika
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