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Rütbeleri sökülen eski Korgeneral Çetin Saner, Sakarya Kaynarca'da defnedildi

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Rütbeleri sökülen eski Korgeneral Çetin Saner, Sakarya Kaynarca'da defnedildi
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28 Şubat davasında yargılanan ve rütbeleri sökülen eski Korgeneral Çetin Saner, 12 Ekim'de İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 87 yaşında hayatını kaybetti. Saner'in cenaze namazı Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde kılındı ve aile kabristanında defnedildi.

28 Şubat davasında yargılanan ve rütbeleri sökülen eski Korgeneral Çetin Saner, Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Bir süredir tedavi gördüğü İstanbul'daki hastanede 12 Ekim'de hayatını kaybeden 87 yaşındaki Saner'in cenaze namazı, Kaynarca Merkez Cedid Camii'nde ikindi namazını müteakip kılındı. Saner, namazın ardından aile kabristanında defnedildi.

28 Şubat davasında tutuklandı

28 Şubat sürecine ilişkin davada yargılanan Saner, müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Cezasının 2021 yılında kesinleşmesinin ardından tutuklanan Saner'in de aralarında bulunduğu emekli generallerin askeri rütbeleri söküldü. Sağlık sorunları sebebiyle Kasım 2022'de tahliye edilen Saner'in kalan cezası, Mayıs 2023'te kocama hali gerekçesiyle Cumhurbaşkanı kararıyla kaldırıldı.

Dönemin İçişleri Bakanı Meral Akşener'e yönelik sözleriyle gündeme gelmişti

Saner, 28 Şubat sürecinde dönemin İçişleri Bakanı Meral Akşener'e yönelik kullandığı "Söyleyin o kadına, yağlı kazığa oturturuz" ifadesiyle de gündeme gelmişti. 2013 yılında görülen dava duruşmasında sözlerinden dolayı pişmanlık duyduğunu dile getiren Saner, "Ayıp etmişim. Yakışmamıştır" diyerek özür dilemişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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