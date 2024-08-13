Akşener, Kılıçdaroğlu'nun 'İhanet' sözünü yargıya taşıyor

14 Mayıs seçimleri öncesinde Altılı Masa'nın iki önde gelen lideri olan, seçim yenilgisi sonrasında ise aralarındaki gerilim su yüzüne çıkan eski İYİ Parti genel başkanı Meral Akşener ile eski CHP genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, davalık oluyor. Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesini 'ihanet' diye nitelemesi sonrası Akşener, Kılıçdaroğlu'na dava açmayı planlıyor.

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz aylarda Akşener'in Beştepe'ye giderek Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesiyle ilgili "6 lider Türkiye'yi nasıl yöneteceğimiz konusunda bir ortak mutabakat metni üzerinde anlaşmışsak (ki bu metin bizim demokrasi tarihimiz açısından çok değerlidir), Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme geçişte yapılacak Anayasa değişiklikleri konusunda anlaşmışsak masadan kalkma ve tekrar masaya dönme süreci yaşamamalıydık. Sayın Akşener'i daha sonraki süreçte Saray'da görünce doğrusunu isterseniz şaşırmadım... Yaşadığımız bu topraklarda maalesef ihaneti de görebiliyoruz" ifadelerine yer vermişti.

AKŞENER: MAHKEMEYE VERECEĞİM

Sözcü'den Aytunç Erkin'e konuşan Akşener ise bu sözlerinden dolayı Kılıçdaroğlu hakkında dava açacağını ifade etti. Akşener, yaptığı açıklamada "Bak bugün itibarıyla şimdi çalışmaya başladık. Avukatımla birlikte hem Kemal Kılıçdaroğlu'nu hem de Ümit Özdağ'ı mahkemeye vereceğim. Çünkü 'ihanet' ve 'ahlaksızlık' çok ağır iki söz. Çok ağır söz ve benim bunları kaldırmam mümkün değil. Bundan sonra madem böyle işte böyle. Dilekçe çalışıyorum şu anda daha vermedim ama mahkemeye vereceğim" dedi.