Siyaseti bırakan Meral Akşener'den uzun süre sonra ilk fotoğraf: Yeni imajı dikkat çekti

İYİ Parti’deki genel başkanlık görevini devrederek aktif siyasetten çekilen Meral Akşener, aylar sonra ilk kez evinde çekilen bir fotoğrafla kamuoyunun karşısına çıktı. İYİ Parti İstanbul Milletvekili Burak Akburak, Akşener ve eşi Tuncer Akşener’i evlerinde ziyaret ederek o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

ERKEN BAYRAM ZİYARETİNDE SİYASET KULİSİ

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde gerçekleşen ziyareti sosyal medya hesabından duyuran İYİ Parti İstanbul Milletvekili Burak Akburak, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Kurucu Genel Başkanımız Sn. Meral Akşener’i ve kıymetli eşi Sn. Tuncer Akşener’i Kurban Bayramı vesilesiyle ziyaret ederek bayramlarını erkenden kutladım. Ziyaretimizde siyaset gündemine dair değerlendirmelerde bulunma fırsatı da bulduk. Nazik misafirperverlikleri için kendilerine teşekkür ediyorum. İYİ ki varlar."

SARI SAÇLARA VEDA

Siyaseti bıraktıktan sonra gözlerden uzak bir yaşam tercih eden Meral Akşener'in paylaşılan fotoğraftaki son hali ise kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri oldu.

Yıllardır her zaman fönlü olan ve son dönemde sarıya boyattığı saçlarıyla bilinen Akşener'in, imajını tamamen değiştirdiği görüldü. Genellikle kızıl olan, daha sonra sarıya da boyattığı saçlarının iyice beyazladığı görülen eski İYİ Parti liderinin, oldukça doğal ve spor bir tarz tercih etmesi de dikkat çekti.

KEYİFLERİ YERİNDE

Siyasetin yoğun ve stresli gündeminden uzaklaşan Meral Akşener ve eşi Tuncer Akşener'in fotoğraftaki neşeli ve keyifli halleri gözlerden kaçmadı. Ev ortamında oldukça rahat bir görüntü sergileyen Akşener çiftinin bu karesi, "Siyaset yorgunluğunu üzerlerinden atmışlar" yorumlarına neden oldu.