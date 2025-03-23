"Oğlum" dediği İmamoğlu için sessizliğini koruyan Akşener, iftar yemeğinde ortaya çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturmalar kapsamında 19 Mart'ta gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu, dün 'terör' soruşturmasında serbest bırakılırken 'yolsuzluk' soruşturmasında ise tutuklandı. İmamoğlu, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden de uzaklaştırıldı.

AKŞENER'İN DİKKAT ÇEKEN SESSİZLİĞİ

İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu hem Saraçhane'ye hem de Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na giderek İmamoğlu'na açık destek verirken, eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, "Oğlum" dediği İmamoğlu ile ilgili yaşanan süreçte sessiz kalması dikkatleri çekti.

İFTAR YEMEĞİNDE ORTAYA ÇIKTI

İmamoğlu'nun tutuklandığı ve görevden uzaklaştırıldığı gün ise Akşener, bir iftar yemeği organizasyonunda görüntülendi. Akşener'in de yer aldığı organizasyona ilişkin kare İYİ Parti İstanbul Milletvekili Burak Akburak tarafından sosyal medyada paylaşıldı. Akburak, paylaşımına, "Kurucu liderimiz Sn. Meral Akşener ile birlikte kıymetli dostum Ahmet Arslan'ın iftar davetine katıldık. Ülkesini çok seven ve katma değer yaratan vatanperver insanlarla bir arada olmaktan büyük bir memnuniyet duydum. Var olsunlar." notunu düştü.