Özgür Özel, Mansur Yavaş'ın yerine özür diledi: Kürt kardeşlerimin nevruzunu kutluyorum

"Pamuk şeker" polemiğinde devreye girdi! Yavaş'ın yerine özür diledi
Hazine Bakanı Şimşek'ten Özgür Özel'e 'istifa' yanıtı: Görevimizin başındayız

Özel'in "istifa" iddiası ortalığı karıştırdı! Şimşek'ten açıklama var
İBB'de başkanvekilliği için Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün ismi konuşuluyor

İşte İBB'de İmamoğlu'nun yerine düşünülen isim
RTÜK Başkanı Şahin'den yeni uyarı: Kimse kusura bakmasın

RTÜK Başkanı'nın televizyonlara ikinci uyarısı da çok sert

"Oğlum" dediği İmamoğlu için sessizliğini koruyan Akşener, iftar yemeğinde ortaya çıktı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Daha önce "Oğlum" dediği Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklandığı ve görevinden uzaklaştırıldığı süreçteki sessizliğini koruyan eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bir iftar yemeği organizasyonunda ortaya çıktı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturmalar kapsamında 19 Mart'ta gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu, dün 'terör' soruşturmasında serbest bırakılırken 'yolsuzluk' soruşturmasında ise tutuklandı. İmamoğlu, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden de uzaklaştırıldı.

AKŞENER'İN DİKKAT ÇEKEN SESSİZLİĞİ

İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu hem Saraçhane'ye hem de Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na giderek İmamoğlu'na açık destek verirken, eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, "Oğlum" dediği İmamoğlu ile ilgili yaşanan süreçte sessiz kalması dikkatleri çekti.

İFTAR YEMEĞİNDE ORTAYA ÇIKTI

İmamoğlu'nun tutuklandığı ve görevden uzaklaştırıldığı gün ise Akşener, bir iftar yemeği organizasyonunda görüntülendi. Akşener'in de yer aldığı organizasyona ilişkin kare İYİ Parti İstanbul Milletvekili Burak Akburak tarafından sosyal medyada paylaşıldı. Akburak, paylaşımına, "Kurucu liderimiz Sn. Meral Akşener ile birlikte kıymetli dostum Ahmet Arslan'ın iftar davetine katıldık. Ülkesini çok seven ve katma değer yaratan vatanperver insanlarla bir arada olmaktan büyük bir memnuniyet duydum. Var olsunlar." notunu düştü.

'Oğlum' dediği İmamoğlu için sessizliği koruyan Akşener, iftar yemeğinde ortaya çıktı

Haberler.com / Umut Halavart - Politika
500

Yorumlar (6)

Haber Yorumlarıt9tjh5kb2y:

o son dakikaların oyuncusu ama hangi takımdan oldugunu kimse bilemez

Yorum Beğen35
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıyüksel kircicek:

yanar döner bundan bir tezek olmaz.

Yorum Beğen29
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEnflasyona Ezdirilen:

Oğluna sahip çıkmayan oğluna bunu yapan bize ne yapmaz

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıElkin Kuset:

Ogluna sahip cik, Cumhurbaskani yapmak istiyordun. Lagim Balon gibi patladi, Villalar, sahte diplomalar, dolarlar, altinlar, rusvetler vs. yagmur gibi yagiyor. Korkunun ecele faydasi yok Abla, sorulara cevap ver.

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıkadirozerr:

satıldı sustu gitti evine

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısuat tufekci:

kendisi gitti ve kendisi gibi bazı karakterli insanlarıda yanında götürdü

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title