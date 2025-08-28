Akşener'den Mansur Yavaş'a tüm dengeleri değiştirecek teklif: İYİ Parti'yi sana bırakırım

Gazeteci Sinan Burhan, tv100'de katıldığı bir canlı yayın programında 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sürecine ilişkin dikkat çeken bir kulis bilgisini kamuoyuyla paylaştı.

AKŞENER, YAVAŞ VE İMAMOĞLU GÖRÜŞMESİ

Burhan'ın iddiasına göre; dönemin İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Altılı Masa'dan ayrıldığı dönemde, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile kritik bir görüşme gerçekleşti.

AKŞENER'DEN YAVAŞ'A 'CUMHURBAŞKANI ADAYLIĞI' TEKLİFİ

Burhan'ın aktardığına göre, dönemin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkan Akşener, anketlerde daha yüksek oy potansiyeline sahip olduğu gerekçesiyle Yavaş'ın aday olmasını önerdi.

Burhan, görüşmenin detaylarını şu şekilde aktardı: "Pazar gecesi, yani Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığının açıklanmasından bir gün önce, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş, Sayın Meral Akşener'le geç saatlerde evinde bir görüşme yapıyor. Meral Hanım, anketlerde Kemal Bey'in geride kaldığını, buna karşın Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun önde olduğunu söylüyor ve Mansur Bey'e 'Cumhurbaşkanı adayı ol' çağrısında bulunuyor."

"İYİ PARTİ'Yİ SANA BIRAKIRIM"

Burhan, Yavaş'ın bu teklif karşısında çekingen bir tutum sergilediğini, Akşener'in ise bunun üzerine seçimi kaybetmesi durumunda Yavaş'a İYİ Parti Genel Başkanlığı'nı teklif ettiğini öne sürdü. Burhan, şu ifadeleri kullandı: "Mansur Bey çekingen davranınca, Meral Akşener kendisine 'Mansur abi gel Cumhurbaşkanı adayı ol. Seçimi kaybedersen, İYİ Parti Genel Başkanlığı'nı sana bırakırım' diyor. Akşener, Yavaş'a böyle bir teklifte bulunuyor."