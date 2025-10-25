Siyasetten çekilen Meral Akşener sessizliğini bozdu

Eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, uzun süredir sürdürdüğü sessizliğini bozarak partisinin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla açıklama yaptı. İYİ Parti'nin 8. kuruluş yıldönümünü kutlayan Akşener, duygusal bir mesaj yayımladı.

"MİLLETİMİZİN EMRİYLE DOĞAN GÜNEŞİN 8. YAŞINDAYIZ"

Meral Akşener, yayımladığı mesajda İYİ Parti'nin 25 Ekim 2017'de milletin iradesiyle kurulduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Şanlı tarihimiz boyunca memleketimizin en karanlık gecelerinin şafağı, hep aziz Türk milletinin kutlu iradesiyle müjdelenmiştir. Bugün de o müjdelerden birinin, 25 Ekim 2017'de bizzat milletimizin emriyle doğan güneşin, İYİ Partimizin doğum günü..."

"MİLLETİMİZE ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM"

Akşener, açıklamasında partiye gönül verenlere teşekkür ederek şu sözlere yer verdi:

"Tam 8 yıl önce bir Çarşamba sabahı, milletimizin emrini baş göz üstüne tutmaktan duyduğum heyecanı, dokunabildiğim, sarılabildiğim, sesini duyurabildiğim her bir vatandaşımıza hissettiğim minneti, Engelleri aşa aşa, duvarları yıka yıka İYİ Parti'nin yürüyüşüne katılan milyonlara duyduğum sevgiyi, tıpkı ilk günkü gibi yüreğimde taşıyorum. Türk demokrasisi için unutulmayacak bu mücadeleye güç veren milletimize şükranlarımı sunuyorum. İYİ Parti'nin 8. yaşını canıgönülden kutluyorum."