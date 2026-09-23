Haberler

Müsavat Dervişoğlu açık kapı bıraktı: Meral Akşener siyasete geri mi dönüyor?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Müsavat Dervişoğlu açık kapı bıraktı: Meral Akşener siyasete geri mi dönüyor?
Güncelleme:
+19 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin kurucu Genel Başkanı Meral Akşener ile görüşmeye devam ettiğini ve aralarındaki ilişkinin iyi olduğunu söyledi. Akşener'in yeniden siyasete dönüp dönmeyeceğine ilişkin tartışmalara değinen Dervişoğlu, "İstediği zaman siyasete dönebilecek yeterliliktedir" dedi. Dervişoğlu, partiden gönderilmiş biri olmadığını vurguladığı Akşener için “Hiç kimsenin yol göstericiliğine de ihtiyacı yok" ifadesini de kullandı.

  • İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, kurucu lider Meral Akşener ile görüşmeye devam ettiğini ve ilişkilerinin iyi olduğunu söyledi.
  • Dervişoğlu, Akşener'in partiden gönderilmediğini ve 2024 yerel seçimlerinden sonra verdiği sözü tutarak siyasetten çekilme kararı aldığını belirtti.
  • Dervişoğlu, Meral Akşener'in istediği zaman siyasete dönebilecek yeterlilikte olduğunu ifade etti.

İYİ Parti’nin kurucu lideri Meral Akşener'in yeniden siyasete dönüp dönmeyeceği yönündeki tartışmalar yeniden alevlenirken, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu söz konusu ihtimale açık kapı bıraktı.

"MERAL AKŞENER İLE İLİŞKİMİZ İYİ"

Dervişoğlu, konuk olduğu bir canlı yayın programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Programda Akşener ile ilişkisi ve eski genel başkanın siyasete dönme ihtimali de konuşuldu. Akşener ile görüşüp görüşmediği sorulan Dervişoğlu, "Görüşüyorum tabii" yanıtını verdi. İYİ Parti lideri, Akşener ile iletişimlerinin sürdüğünü ve ilişkilerinin iyi olduğunu söyledi.

"PARTİDEN GÖNDERİLEN BİRİSİ DEĞİL"

Akşener'in yeniden siyasete dönüp dönmeyeceği sorusuna da yanıt veren Dervişoğlu, bu tartışmanın hangi gerekçeyle gündeme getirildiğini bilmediğini söyledi. Dervişoğlu, "Ya böyle bir durum hangi gerekçeyle ortaya atılıyor onu bilmiyorum ben. Yani Sayın Akşener bizim tarafımızdan, partiden gönderilen biri değildir. 2024 seçimlerinden, yerel seçimlerinden sonra vermiş olduğu sözü tutarak Türk siyasetinde örnek teşkil edebilecek bir kararı almıştır" dedi.

"İSTEDİĞİ ZAMAN SİYASETE DÖNEBİLECEK YETERLİLİKTEDİR"

Dervişoğlu, dönüşüne ilişkin tartışmaların Akşener'in "Siyasette yokum" yönündeki açıklamalarına rağmen sürdüğünü belirtti. Dervişoğlu, "Türk siyasi hayatında örnek teşkil edebilecek bir kararı almıştır. Ama 'Siyasette yokum' dedikçe işte 'Ne zaman dönecek?' tartışmaları da yaşanıyor. Ben söylüyorum: İstediği zaman siyasete dönebilecek yeterliliktedir Meral Akşener" ifadelerini kullandı.

"KİMSENİN YOL GÖSTERİCİLİĞİNE İHTİYACI YOK"

Programda Akşener için "Yeri hazırdır da..." değerlendirmesi yapılması üzerine Dervişoğlu, bu ifadeye müdahale etti. Dervişoğlu, "Yok benim adıma konuşmayın. Sayın Akşener'in hiç kimsenin yol göstericiliğine de ihtiyacı yok" dedi.

Kaynak: Haberler.com
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tansiyonu yükselince öğrendi, 6 yıl diyalize girdi! Kader Erden 18 yıldır nakil böbrekle yaşıyor

Üç kez boynu bükük döndü, dördüncü çağrı hayatını değiştirdi
Sayıştay Sinop Belediyesi'ne 'zimmet' yazdı: Para tahsil edildi, idarenin kayıtlarına hiç girmedi

Belediye personeli zimmetine para geçirmiş!
Yurt dışında ucuz göz kapağı estetiği kabusa döndü! Dikişleri açılan kadınlar acil servise koştu

750 euroya göz kapağı yaptırdı! Dikişlerini kendisi çıkardı
Galatasaray'da başkanlık yarışı erkenden başladı! 5 isim gündemde

G.Saray'da seçim yarışı erkenden başladı! Özbek'in koltuğuna 5 talip
Tunceli Ovacık'ta yaylada paniğe kapılan sürüdeki izdiham 40 koyunu telef etti

Ne hayvan saldırısı ne de yıldırım! Akıl almaz sebepten telef oldular
Trabzonlu iş insanından Trabzonspor'a destek sözü

Süper Lig devi için kolları sıvadı: Destek olacağım
Oğluna 3 aylıkken DMD teşhisi konuldu! Milaslı anne Göktuğ'un gen tedavisi için 2,9 milyon dolar arıyor

Göktuğ'un ilacı 2,9 milyon dolar! Annesi kumbarayla topluyor