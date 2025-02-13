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Selçuk Özdağ'dan yıllar sonra gelen Meral Akşener itirafı! 2019'da bakın ne demiş

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DEVA, Gelecek ve Saadet Partisi'nin çatı parti olarak kurduğu Yeni Yol Partisi Meclis Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, katıldığı bir canlı yayında, İYİ Parti'nin Kurucu Genel Başkanı Meral Akşener'in 2019 yerel seçimlerinde kendisine Manisa'da adaylık teklifinde bulunduğunu ve "Git aday ol, sonra bir yıl içinde AKP'ye katıl" dediğini iddia etti.

Yeni Yol Partisi Meclis Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, katıldığı televizyon programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. TELE1'de konuşan Özdağ'ın, İYİ Parti Kurucu Genel Başkanı Meral Akşener ile ilgili söyledikleri dikkat çekti.

"GİT ADAY OL, BİR SENE SONRA AKP'YE KATIL"

2019'daki yerel seçimlerde Akşener'in Manisa Büyükşehir Belediyesi için adaylık teklif ettiğini söyleyen Özdağ, "Meral Akşener bana 2019 yılında büyükşehir belediye başkanlığını teklif ettiğinde Cumhuriyet Halk Partisi ile iş birliği yaptıklarında Manisa'yı İYİ Parti'ye vermişlerdi ve kendisi bana "Selçuk Bey kazanıyorsun" demişti. "Git aday ol sonra da bir sene sonra AKP'ye katıl" demişti" ifadelerini kullandı.

"BEN ORAYA IYLARI TAŞIYAMAM"

Özdağ'ın açıklamaları şöyle:

"32 yıllık siyasetçi olarak uzun yıllar Muhsin Yazıcıoğlu ile siyaset yapmış, Adalet ve Kalkınma Partisi'nde üç dönem milletvekilliği ve genel başkan yardımcılığı yapmış birisi olarak şimdi muhalefette olarak ölümden dönen bir kişi olarak söylüyorum. Nereden oy aldıysanız orada kalacaksınız. Efendim o milletin oylarını oradan oraya taşıyamazsınız. Muğla'da bana CHP'liler, Gelecek, Saadet, DEVA ve Demokrat Partililer daha çok da Cumhuriyet Halk Partililer oy verdi bana. Ben öyle seçildim geldim şimdi alıp bu oyları oraya taşıyabilir misiniz? Meral Akşener bana 2019 yılında büyükşehir belediye başkanlığını teklif ettiğinde Cumhuriyet Halk Partisi ile iş birliği yaptıklarında Manisa'yı İYİ Parti'ye vermişlerdi ve kendisi bana "Selçuk Bey kazanıyorsun" demişti. "Git aday ol sonra da bir sene sonra AKP'ye katıl" demişti."Katılırsan veyahut da Ahmet Bey parti kurarsa gider katılırsınız" "Bir dakika" dedim, "Ben oraya oyları taşıyamam" dedim.

"HER ŞEY MAKAM DEĞİL"

Ahmet Bey de bana sordu. "Gelir misiniz?" dedi. "Gelmem" dedim. Ben o oradan ben İYİ Partililerle CHP'liler ile belediye başkanı olacağım. 5 yıllık sözleşme yapacağım sonra da ben taşınacağım. Efendim her şey makam değildir, her şey şahsiyettir her şey bir duruştur. Efendim bir duruşunuz olacak"

Özdağ'ın iddialarıyla ilgili Meral Akşener cephesinden ise henüz açıklama yapılmadı.

Selçuk Özdağ'dan yıllar sonra gelen Meral Akşener itirafı! 2019'da bakın ne demiş
Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıTekin Avci:

Senin doğru söylediğini nereden bilelim 3 dönem akp kalmış İSO bitmiş şimdi başka hesaplar derdimde birisin

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Haber YorumlarıSüleyman Yazar:

nerdeydin şimdiye kadar

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