Akşener'in şikayeti sonrası İmamoğlu'nun danışmanı Özkan'ın hesaplarına tedbir konuldu

Eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in şikayetinin ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı İbrahim Özkan'ın banka hesaplarına MASAK tarafından tedbir konuldu.

Daha önce İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Başkanvekili olarak görev yapan ve geçtiğimiz aylarda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı olarak atanan İbrahim Özkan'a ilişkin Eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener şikayette bulundu.

MASAK HAREKETE GEÇTİ

Akşener İYİ Parti İBB Grup Başkanvekili olarak görev yaptığı dönemde Özkan'ın siyasi nüfus kullanarak aşırı zenginleştiğini öne sürerek yaptığı şikayetin ardından Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) harekete geçti.

MASAK'ın Özkan'a ait banka hesaplarına tedbir konulduğu öğrenildi.