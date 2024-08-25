Estetik doktoru paylaştı! Meral Akşener, sosyal medyada reklam yüzü oldu

Ünlü Dermatolog Dr. Ali Şahan, eski İYİ Parti lideri Meral Akşener'le çekildiği fotoğrafı, sponsorlu reklam olarak paylaştı.

AKŞENER'LE ÇEKİLDİĞİ FOTOĞRAFI SPONSORLU REKLAM OLARAK PAYLAŞTI

Ünlülerin estetik uzmanı olarak bilinen Dermatolog Dr. Ali Şahan, eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesabından sponsorlu reklam olarak paylaştı. Şahan fotoğrafa, "İyi ki geldiniz." notunu düştü.

AKŞENER YÜZÜNE ESTETİK YAPTIRMIŞTI

Hatırlanacağı üzere Akşener geçtiğimiz aylarda Ali Şahan'ın kliniğinde yüzüne bazı estetik operasyonlar yaptırmıştı.