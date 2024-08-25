Estetik doktoru paylaştı! Meral Akşener, sosyal medyada reklam yüzü oldu
Birçok ünlü ismin tercih ettiği Dermatolog Dr. Ali Şahan, eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le çekildiği fotoğrafı, sosyal medya hesabından sponsorlu reklem olarak paylaştı. Akşener, geçtiğimiz aylarda Şahan'ın kliniğinde yüzüne bazı estetik operasyonlar yaptırmıştı.
Ünlü Dermatolog Dr. Ali Şahan, eski İYİ Parti lideri Meral Akşener'le çekildiği fotoğrafı, sponsorlu reklam olarak paylaştı.
AKŞENER'LE ÇEKİLDİĞİ FOTOĞRAFI SPONSORLU REKLAM OLARAK PAYLAŞTI
Ünlülerin estetik uzmanı olarak bilinen Dermatolog Dr. Ali Şahan, eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesabından sponsorlu reklam olarak paylaştı. Şahan fotoğrafa, "İyi ki geldiniz." notunu düştü.
AKŞENER YÜZÜNE ESTETİK YAPTIRMIŞTI
Hatırlanacağı üzere Akşener geçtiğimiz aylarda Ali Şahan'ın kliniğinde yüzüne bazı estetik operasyonlar yaptırmıştı.