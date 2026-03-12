Meral Akşener, Girişimci ve Yenilikçi İş İnsanları Derneği'nin İftar Programına Katıldı

(İSTANBUL) - İYİ Parti Kurucu Genel Başkanı Meral Akşener, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Burak Akburak ile Girişimci ve Yenilikçi İş İnsanları Derneği'nin iftar programına katıldı.

Akburak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kurucu Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener ile birlikte Girişimci ve Yenilikçi İş İnsanları Derneği'nin iftar sofrasında, ülkemiz için değer üreten iş insanlarımızla bir araya geldik. Sayın Akşener'in tecrübesi ve varlığıyla onurlandırdığı bu buluşmada; emeği, üretimi ve birlik ruhunu paylaştık. Ramazan ayının bereketini ve kardeşliğini yaşadığımız bu güzel akşam için tüm dostlarıma teşekkür ediyorum. Birliğimiz daim olsun." ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA