Ekrem İmamoğlu tutuklandı

Ekrem İmamoğlu tutuklandı
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Özel kalem müdürüne soruldu: Akşener, İmamoğlu konusunda neden sessiz?

Özel kalem müdürüne soruldu: Akşener, İmamoğlu konusunda neden sessiz?
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Eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "Oğlum" dediği İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına ilişkin herhangi bir yorum yapmaması dikkat çekti. Konuyla ilgili soru yöneltilen Akşener'in Özel Kalem Müdürü Esma Bekar, eski genel başkanın uzun süredir siyasi konularda bir görüş belirtmediğini ifade etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanırken terör soruşturmasından serbest bırakıldı.

AKŞENER'İN SESSİZLİĞİ DİKKAT ÇEKİYOR

Tutuklama kararı gündem yaratırken eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "Oğlum" dediği İmamoğlu ile ilgili yaşanan bu önemli gelişmelere sessiz kalması dikkatlerden kaçmadı.

ÖZEL KALEM MÜDÜRÜNE SORULDU

Meral Akşener'in Özel Kalem Müdürü Esma Bekar'a ulaşan Odatv, eski İYİ Parti liderinin hem İmralı süreci hem de İmamoğlu'nun gözaltına alınması, diplomasının iptal edilmesi gibi konularda ne düşündüğünü sordu.

"UZUN SÜREDİR GÖRÜŞ BELİRTMİYOR"

Akşener'in kalemi Esma Bekar, genel başkanın uzun süredir siyasi konularda bir görüş belirtmediğini ifade etti.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıHad Bildiren:

Vay be her şey mecliste koltuk sayısı için miydi yoksa? o kadar meydanlarda anamız bacımız gibiydin boynunda tülbentinle… ya da öyle mi göründün … hırsızın karşısında, haksızın karşısında, mağdurun mazlumun yanında gibiydin? neden sessizsin?.

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Haber YorumlarıVodafone KARDELEN:

kemik hatırına ))

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Haber YorumlarıUğur Onur:

Zamanın da konuştuğunda aynı partiden linçlendiği için olabilir mi? Şu kadın dediğinde K.K. için bu kadar ısrar edilmese ve 2 başkandan biri aday olsaydı bunların yerine tayyip tutuklanacaktı.Bu kadar net..

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