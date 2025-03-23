Özel kalem müdürüne soruldu: Akşener, İmamoğlu konusunda neden sessiz?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanırken terör soruşturmasından serbest bırakıldı.

AKŞENER'İN SESSİZLİĞİ DİKKAT ÇEKİYOR

Tutuklama kararı gündem yaratırken eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "Oğlum" dediği İmamoğlu ile ilgili yaşanan bu önemli gelişmelere sessiz kalması dikkatlerden kaçmadı.

ÖZEL KALEM MÜDÜRÜNE SORULDU

Meral Akşener'in Özel Kalem Müdürü Esma Bekar'a ulaşan Odatv, eski İYİ Parti liderinin hem İmralı süreci hem de İmamoğlu'nun gözaltına alınması, diplomasının iptal edilmesi gibi konularda ne düşündüğünü sordu.

"UZUN SÜREDİR GÖRÜŞ BELİRTMİYOR"

Akşener'in kalemi Esma Bekar, genel başkanın uzun süredir siyasi konularda bir görüş belirtmediğini ifade etti.