AK Parti'de büyük değişim! İşte MKYK listesindeki isimler

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Kürşad Zorlu, AK Parti'nin yeni MKYK listesinde yer aldı

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AK Parti'nin bugün yapılan "değişim" kongresinde yeni MKYK listesi de belli oldu. Listede İYİ Parti'den AK Parti'ye geçen Kürşad Zorlu yer aldı. Ayrıca eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yakın 5 ismin de listeye girmesi dikkat çekti.

Ak Parti'nin Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilen 8. Olağan Büyük Kongresi'nde partiyi 2028 seçimlerine hazırlayacak yeni vitrin belirleniyor. Ana sloganı "Adında AK, Işığında İstikbal" olarak kararlaştırılan kongrede, 1607 delege oy kullanacak. Kongrede AK Parti'nin yeni MKYK listesi de belli oldu. Listede sürpriz isimler yer aldı.

KÜRŞAD ZORLU AK PARTİ'NİN A TAKIMI'NDA

İyi Parti'den istifa eden Kürşad Zorlu AK Parti'ye katılmıştı. AK Parti'nin Ankara İl Kongresi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zorlu'nun rozetini bizzat takmıştı. Zorlu AK Parti'nin yeni MKYK listesine 37'nci sıradan girdi.

Kürşad Zorlu, AK Parti'nin yeni MKYK listesinde yer aldı

AKŞENER'E YAKIN 5 ESKİ İYİ PARTİLİ LİSTEDE

Eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yakın 5 eski İYİ Parti milletvekilinin AK Parti'nin yeni MKYK listesinde yer alması dikkat çekti. Dursun Ataş, Nebi Hatipoğlu, Ünal Karaman, Kürşad Zorlu ve Seyithan İzsiz yeni MKYK listesine girdi.

Kürşad Zorlu, AK Parti'nin yeni MKYK listesinde yer aldı
Haberler.com / Çağla Taşçı - Politika
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıGerçekacıdır:

6 'lı masa 7 'li masa baktılar olmuyor. İçeriden fetih için mi çalışıyorlar acaba ?

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Haber YorumlarıMalatyalı:

Kişisel çıkar peşine düştükleri için çok görmüyorum. Bunlar zoru görünce ormanda kaçarlar. İhanetin sonu olmaz.

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Haber YorumlarıTamer Çakır:

Bir ara altılı masa gizli ayağında var yedili masa diye dalga geçiyorlardı o masadan almadığınız adam kalmadı sizin durum yurt dışından gelenlerle on altılı masa oldu şimdi buna ne diyeceksiniz

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