Akşener'e kayınbiraderinden şoke eden sözler: Küfürlü mesajlar ortaya çıktı

Eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, avukatı aracılığıyla eşinin kardeşi ve aynı zamanda Zafer Partisi Kurucular Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Hasan Basri Akşener hakkında suç duyurusunda bulundu.

MERAL AKŞENER'E YÖNELİK HAKARETLER

Ankara Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesi'ne iletilen dava dilekçesinde Hasan Basri Akşener'in sosyal medya üzerinden Meral Akşener hakkında yaptığı paylaşımlar ve Selcen Kahramanoğlu ile arasında geçen mesajlar yer aldı. Selcen Kahramanoğlu'nun, tehdit ve hakaret içerdiği öne sürülen bu görüşmeleri, tehlike oluşturabileceği belirtilerek Meral Akşener'in avukatına ilettiği belirtildi. Oda TV'nin haberine göre, mesajlarda, Meral Akşener'e yönelik ağır hakaret ve tehditler kullandığı ortaya çıktı. Meral Akşener'in, Hasan Basri Akşener ile arasında herhangi bir hukuki ilişki veya iletişimin bulunmadığı belirtilen dilekçede söz konusu mesajlaşmaların görüntüsüne de yer verildi. Dosyada yer verilen görüşme görüntüsünde, Hasan Basri Akşener'in, Meral Akşener'e yönelik "...olay aile sorunu değil. O*** ç*** olduğu için... Onu görsem vururum o şekil..." ifadelerini kullandığı görüldü.

SOSYAL MEDYA MESAJLARI DA ŞİKAYET KONUSU

Dilekçede Hasan Basri Akşener şahsi X hesabından yaptığı 4 Temmuz tarihli "Meral Akşener hanımla ben akçeli işler nedeniyle koptum, ben Zafer Partisinde böyle bir akçeli iş görsem bir dakika durmam ayrıca." mesajının kişilik haklarına saldırı olarak tanımlandı.

HASAN BASRİ AKŞENER'İN İFADESİ

Hasan Basri Akşener, dün emniyette ifade verdi. İYİ Parti'nin yönetim tarzı ve politikalarını eleştirdiğini, bu sebeple Meral Akşener'in genel başkan olduğu dönemde aralarının açıldığını belirten Hasan Basri Akşener, "Akşener, birkaç kez beni arayarak nezaketsiz şeyler söyledi ve aleyhinde yazı yazmamamı, yorum yapmamamı söyledi. Ben de doğru bildiklerimi yazacağımı, kendisini eleştirmeye devam edeceğimi ifade ettim. Bu ve benzer olaylardan sonra yüz yüze bir araya gelmedik" ifadelerini kullandı.

Hasan Basri Akşener ifadesine şöyle devam etti:

3 Temmuz 2024 tarihinde Facebook üzerinden Meral Akşener ile ilgili sorular sorunca ben de yanıt verdim. Ancak Selcen Kahramanoğlu'nun bu görüşmeleri ileteceğini ya da ulaştıracağını düşünmemiştim. Mesajların iletilmesi yönünde bir talimatım ve beyanım da olmamıştır. Hatta Selcen Kahramanoğlu benimle yazışırken samimiyetine güvenmesini, Akşener ve benim aramdaki konuların aile içi özel konular olduğunu, bu konuşmaları duymayıp okumamış sayacağı gibi ifadelerde bulunmuştur. Ancak daha sonra Selcen Kahramanoğlu ile yaptığım bu görüşmeler, yerel basın organlarına da servis edilerek hakkımda olumsuz haberler de yaptırıldı. Tüm bu sebeplerle Selcen Kahramanoğlu'nun bu özel görüşmeleri üçüncü kişilerle paylaşması nedeniyle suç duyurusunda bulundum. Bu yazışmaları, Meral Hanım'a değil Selcen Kahramanoğlu isimli kişiye göndermiştim. Kullandığım ifadeler nedeniyle hakaret ve tehdit suçlarının oluşması mümkün değildir. Bu yazışmalar, Selcen Kahramanoğlu ile benim aramdaki görüşmeler olduğu için gıyapta hakaret suçunun da oluşması mümkün değildir. Mesajlardaki 'Görürsem vururum' ifadesini 'Görürsem yüzüne vururum' şeklinde ifade etmek istemiştim. Buradaki yüzüne vurma ifadesi ise fiziksel olarak şiddet göstermek anlamına gelmeyip, yanlışlarını ve hatalarını yüzüne vurmak anlamına gelen deyimdir. Akşener'in politikalarını, yaptıklarını, siyasi duruşunu tasvip etmiyorum ancak yaptıkları ya da yapmadıkları nedeniyle kendisine fiziksel şiddet uygulayacağımın iddia edilmesini son derece saçma buluyorum. Sadece abimin eşine değil; herhangi bir kadına karşı şiddette bulunmam mümkün değildir. Hakkımdaki suçlamaları reddediyorum.