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AK Partili Birinci'den Davutoğlu'ndan sonra Akşener'e açık çağrı

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Eski AK Parti MKYK Üyesi Mücahit Birinci, Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu'ndan sonra İYİ Parti'nin eski Genel Başkanı Meral Akşener'e de AK Parti'ye katılma çağrısı yaptı. "Aile buradaysa, evlatlar dışarda olmaz, olamaz." diyen Birinci, "Sayın Akşener'in de, bu birliktelikte, bu çınarın altında yer alması, gönülleri samimi insanların beklentisidir." dedi.

Ak Parti'den istifa ettikten sonra Gelecek Partisini kuran Ahmet Davutoğlu'nun "Ruh bakımından Ak Parti'den hiç kopmadığı" yönündeki sözleri siyaset kulislerini hareketlendirdi. Bunun üzerine AK Parti Eski MKYK Üyesi Mücahit Birinci, Davutoğlu'nun AK Parti'ye dönmesi yönünde çağrıda bulundu. Birinci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Davutoğlu'na çağrısını yinelerken MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sözlerini hatırlayarak eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e de AK Parti'ye katılma çağrısı yaptı.

"AİLE BURADAYSA EVLATLAR DIŞARIDA OLMAZ"

Birinci, "Unutmayın, daha önce AK Partimizin dışında kalan, muhalif olan, başka partilerin mensupları, farklı ideolojilerdeki çok önemli isimler, partimizin çatısı altında çok büyük işler başarmış, yük almış, can siperane çalışmış ve çalışmaya devam etmektedirler. Kısa süreli bir ayrılık, her ailede imkan dahilindedir. Aile buradaysa, evlatlar dışarda olmaz, olamaz. Liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Dünya karşımızdayken, bizim ailemize, evimize destek olmamız, birlik olmamız, beşer planında üzerimize "vaciptir"." ifadelerini kullandı.

AKŞENER'E AÇIK DAVET

Davutoğlu'nun geçmiş sorgulamalarla vakit kaybeden yuvasına dönmesi gerektiğini söyleyen Birinci, "Son olarak da şunu ifade ediyorum. Hemen sonrasında, Sayın Akşener'in de, bu birliktelikte, bu çınarın altında yer alması, gönülleri samimi insanların beklentisidir. Jeopolitik gerekleri görüp, Büyük Liderin ve Sayın Devlet Bahçeli'nin "iç cephe" vurgusunun gereğini ifa etmek için gecemizi gündüzümüze katarak çalışmak, bizim için bir mecburi bir vazifedir. Vakit tefrika değil, birleşme vaktidir. Vesselam." dedi.

AK Partili Birinci'den Davutoğlu'ndan sonra Akşener'e açık çağrı

NE OLMUŞTU?

Ahmet Davutoğlu, Suriye'de yaşanan gelişmelerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'nin politikalarını destekleyen açıklamalarda bulunmuştu. Davutoğlu, "AK Partili kardeşlerim ben size küsmüş, kırılmış değilim. Sizin içinizden çıktım, hala manen sizin aranızdayım" ifadesini de kullanmıştı. Davutoğlu'nun bu sözlerine karşılık Birinci ise, "Daha önce de ifade ettim. Eleştirileceğimi bilebile yineliyorum. Bu ayrılık yapaydır. AK Parti kurullarının kararlarına disiplinle ram olarak bu kardeşlerimizin, AK Parti çatısında siyaset yapabilmelerinin önü açılmalıdır. Milletvekilleri dahil..." demişti.

AK Partili Birinci'den Davutoğlu'ndan sonra Akşener'e açık çağrı
Haberler.com / Çağla Taşçı - Politika
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Yorumlar (13)

Haber YorumlarıSedat hakan Doyanc:

seçim gelsin halk çok güzel cevap verecek

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Haber YorumlarıMGk:

Akşener çok tehlikeli biri her parti de her yerde lobisi var

Yorum Beğen87
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Haber YorumlarıMuharrem Güreli:

Ülkeyi silkeleyecek tayyip komple

Yorum Beğen65
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Haber Yorumlarısade vatandaş:

artık otobüse bindirecek yolcu bulamıyorlar durak harici müşteri arıyorlar

Yorum Beğen58
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Haber YorumlarıSpartacüs MartinLuther:

Adam altılı masadan daha büyük bir masa topluyor herhalde tüm muhalefeti Akp ye katacak

Yorum Beğen44
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Haber YorumlarıYusuf Aydin:

Eger meral Akşener Akp ye geçerse Akp en yüzde beş oy kaybeder net

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Haber YorumlarıOzzy ST:

Lazım değil. Bunlar Erdoğanı bitirme projesi

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Haber Yorumlarıhep yek:

şeytan sürüsü

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Haber YorumlarıOrhan Demir:

Bu kadin degilmiydi RTE´ye secimi kazandiran. tabi ki simdi mükafatlandirmak isterler. Utanmazsa gider!

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Haber Yorumlarıcemalettin acar :

akşener tehlikelidir,ne yapacağı belli olmaz.ortalıkta görülmeme sebebi de bu olabilir. böyle birşey yaparsa ülkeye ihanet etmiş demektir.

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