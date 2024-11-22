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Kılıçdaroğlu'ndan Akşener için olay sözler: Ailemi emanet ederim diyen 'işbirlikçi' çıktı, güvenmem hataydı

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CHP'nin 7'nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 11 yıla kadar hapis ve siyasi yasak istemiyle Mersin Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanıyor. Kılıçdaroğlu duruşma salonunda verdiği ifadede eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener için "Sayın Yargıç, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 'Kılıçdaroğlu'na ailemi emanet ederim' diyen milliyetçi ve vatansever diye bildiklerimiz işbirlikçi çıktı. Onlara inandığım için hata ettim. Bu kadar kötü olabileceklerini tahmin etmedim" dedi.

CHP'nin 7'nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 11 yıla kadar hapis ve siyasi yasak istemiyle Mersin Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanıyor. Bu dava kapsamında talimatla ifadesini vermek için saat 14.00'te Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gelen Kılıçdaroğlu, duruşma salonuna girmekte izdiham nedeniyle zorluk yaşadı. Kılıçdaroğlu salona güçlükle girebildi.

LİDERLER DESTEK İÇİN ADLİYEYE GELDİ

Kılıçdaroğlu'na destek için CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, CHP milletvekilleri ve çok sayıda vatandaş Ankara Adliyesi'ne geldi. Bu arada, güvenlik kuvvetleri sabahın erken saatlerinde adliye çevresinde yoğun güvenlik önlemleri aldı.

AKŞENER İÇİN OLAY SÖZLER

Kılıçdaroğlu duruşma salonunda verdiği ifadede eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener için de olay ifadeler kullandı. Kılıçdaroğlu "Sayın Yargıç, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde vasiyet olarak 'Kılıçdaroğlu'na ailemi emanet ederim' diyen milliyetçi ve vatansever diye bildiklerimiz işbirlikçi çıktı. Onlara inandığım için hata ettim, evet hatalıyım. Bu kadar kötü olabileceklerini tahmin edemedim" ifadelerini kullandı.

"NE MUTLU Kİ KARŞINIZA HIRSIZLIK SUÇUNDAN ÇIKMADIM"

Kılıçdaroğlu savunmasına şu şekilde devam etti; "Ne mutlu ki bana, karşınıza 'Hırsızlık ve yetim hakkını zimmete geçirmek' suçundan çıkmadım. Ve yine ne mutlu ki bana Sayın Yargıç, karşınıza 'Vatana ihanetten' de çıkmadım. Karşınıza Sayın Yargıç, 'Hırsıza hırsız' dediğim için çıktım.

"TERÖR ÖRGÜTÜ TARAFINDAN KURŞUNLANDIM"

Sayın Yargıç, bütün görevlerim süresince çok büyük bütçeler yönettim. Çok sayıda memura amirlik yaptım… Ne beytül malın bir kuruşuna el uzattım ne de bir kişiye müsaade ettim. Çeteler, baronlar ve mafyalar hep karşımda olmuştur. Bütün yaşamım boyunca parayla hiç işim olmadı, dönüp yüzüne bile bakmadım. Terör örgütü PKK tarafından kurşunlandım… Güçler ayrılığı olmayan ve teslim alınabilecek tek bir kişi üzerine inşa edilen bu ucube sistem ülkemiz için beka meselesidir. Erdoğan, ülkemiz, devletimiz, birliğimiz ve geleceğimiz için bir tehdit ve tehlikedir.

Ben Kemal Kılıçdaroğlu, 75 yaşındayım. Hayatım boyunca alnımın teriyle kazandım, Çocuklarımı helal lokma ile büyüttüm. 100 yıl sonra bir kere daha söylüyoruz, Ne bu devleti ne de bu milleti 'Köhne Bizans'ın Yıldız Burcunda oturan baykuş' özentilerine bırakmayacağız."

Kılıçdaroğlu'ndan Akşener için olay sözler: Ailemi emanet ederim diyen 'işbirlikçi' çıktı, güvenmem hataydı
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (17)

Haber YorumlarıGökberk Göktürk:

Akşener Sinan ogan seçmene ihanet etti. peki sen niye aday oldun. kazanmayacağını bile bile niye aday oldun. koyacaktin Mansur Yavaş i silme supurecekti. sende onlardan farklı değilsin.

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Haber YorumlarıMustafa Yener Can:

Siyasette son 10 yılın modası kandırıldık akımı.

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Haber YorumlarıMehmet YILMAZ:

Doğru demiş. Biz bile aldandık.

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Haber YorumlarıZafer yılmaz :

Koltuk sevdası olmanın derdi büyüktür.En büyük derdide vatandaş çekmiştir.Genel seçimlerde inat etmeseydi, Mahsun Yavaşı aday gösterselerdi, şu anda ülkenin havası değişir insanlar bir umutla uyanırdı. Yazık etti Kılıçdaroğlu.Hem kendini hem de milyonlarca huzur ve adalet isteyen millete.

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Haber Yorumlarımehmet münir demir:

Seçimdem sonra kendi milletvekilleri bile canlı yayınlarda iyi ki kazanamamışız çünkü arkamızdan bizden bile habersiz çok iş çevirmiş planlar yapmış anlaşmalar yapmış denilen adamdır Kılıçdaroğlu

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Haber YorumlarıBud Spencer:

piro bu gün adliyedeysen dürüstlüğünden dolayı kazanamadiysan temiz kalpliliğin ve çevrendeki dalkavuklar yüzünden dik dur ve siyasette haram yemeyen tek lidersin. unutma her kes Başbakan cumhurbaşkanı bakan veya her mevkiye gelebilir ama her kes lider olamaz.

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Haber YorumlarıRıdvan Polat:

Helal sana genel başkan

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Haber YorumlarıMelih İnce:

Bu ülkenin demokrasi facialarından birisin. Bak kendin söyledin: 75 yaşındasın! Apartman yöneticisi bile olamayacakken 14 seçim kaybettirdin bize. Hakkım haram olsun!

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Haber YorumlarıRıdvan Polat:

Meral’den ne ülkeye ne de kimseye faydası olmaz bunu önceden söyledik

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Haber YorumlarıBuğra Er:

Sende öylesin hiç bi farkın yok

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