Üye Girişi
Haberler
Çoğunun soyadı aynı! Yangın faciasında ölen 78 kişinin isimleri belli oldu

Çoğunun soyadı aynı! Faciada ölen 78 kişinin isimleri belli oldu
Kayak merkezindeki facia sonrası herkes aynı soruyu soruyor: Turizm Bakanı nerede?

78 canı 1 dakikalık açıklamayla geçiştirip sırra kadem bastı
Bolu'daki yangında 12. kattan atlayan Şevval'in babası telefonda 'Atlama' demiş

12. kattan atlayan Şevval'in babasıyla son görüşmesi ortaya çıktı
Öcalan'ın sözleri çok konuşulur! İşte heyetle gönderdiği mesaj

Öcalan'ın sözleri çok konuşulur! İşte heyetle gönderdiği mesaj

Meral Akşener cumhurbaşkanı yardımcısı mı olacak?

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in cumhurbaşkanı yardımcısı olacağına dair iddialar gündemde geliyor. Akşener'in bu konuda herhangi bir açıklama yapmadığı, ancak konunun siyasi kulislerde konuşulduğu belirtiliyor.

İYİ Partili üst düzey bir ismin AK Parti'ye katılması, siyaset kulislerini hareketlendirdi. Bu gelişmenin ardından Meral Akşener cumhurbaşkanı yardımcısı mı olacak? sorusu yeniden gündeme geldi. Özellikle gazeteci Fatih Portakal'ın bu konuda tarih vermesi, iddiaları daha da güçlendirdi. Peki, Meral Akşener cumhurbaşkanı yardımcısı mı olacak? Detaylar haberimizde...

MERAL AKŞENER CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI MI OLACAK?

Fatih Portakal yaptığı açıklamada, '"İYİ Parti eski Genel Başkanı Meral Akşener ile ilgili de bir kulis bilgisi vereyim. Akşener'in cumhurbaşkanı yardımcısı olması kesinleşti gibi. Biliyorsunuz AK Parti'nin büyük kongresi 23 Şubat'ta.'' ifadelerini kullandı.

Meral Akşener cumhurbaşkanı yardımcısı mı olacak?
Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
img

Terim'e Arabistan'da bir darbe daha
img

İşte emekli ikramiyeleri için en güçlü senaryolar
img

Tüm kimlikler tespit edildi! İşte yangın faciasındaki can kaybı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ümit Özdağ'ın suikast endişesi! Cezaevi yönetimi iki kritik önlem aldı

Suikast endişesi yaşıyor! Cezaevi yönetiminden iki kritik önlem
Suudi Arabistan'dan yatırım kararı! Parayı duyan Trump rotasını değiştirdi

Prens Selman'ın sözünü duyan Trump rotasını değiştirdi
Fatih Portakal, Meral Akşener'in yeni görevini duyurdu

Meral Akşener'in yeni görevini duyurarak tarih verdi
Süper Lig devinin yıldızı arabada 2 kadınla yakalandı

Süper Lig devinin yıldızı arabada 2 kadınla yakalandı
SGK hizmet dökümünde bu 3 harfe dikkat! Maaşınız anında kesilebilir

SGK hizmet dökümünde bu 3 harfe dikkat! Maaşınız anında kesilebilir
Muslera'dan Okan Buruk ve yöneticilere: Ben artık yokum

Galatasaray defterini kapattı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.