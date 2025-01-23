İYİ Partili üst düzey bir ismin AK Parti'ye katılması, siyaset kulislerini hareketlendirdi. Bu gelişmenin ardından Meral Akşener cumhurbaşkanı yardımcısı mı olacak? sorusu yeniden gündeme geldi. Özellikle gazeteci Fatih Portakal'ın bu konuda tarih vermesi, iddiaları daha da güçlendirdi. Peki, Meral Akşener cumhurbaşkanı yardımcısı mı olacak? Detaylar haberimizde...

MERAL AKŞENER CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI MI OLACAK?

Fatih Portakal yaptığı açıklamada, '"İYİ Parti eski Genel Başkanı Meral Akşener ile ilgili de bir kulis bilgisi vereyim. Akşener'in cumhurbaşkanı yardımcısı olması kesinleşti gibi. Biliyorsunuz AK Parti'nin büyük kongresi 23 Şubat'ta.'' ifadelerini kullandı.