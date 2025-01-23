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Meral Akşener'in danışmanından, 'Cumhurbaşkanı yardımcısı olacağı' iddialarına yanıt

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Meral Akşener'in danışmanı, eski İyi Parti lideri Meral Akşener'in cumhurbaşkanı yardımcısı olacağı iddialarına ilişkin 'Yanlış bile değil, tamamen yalan' ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde eski İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 'Cumhurbaşkanı yardımcısı' olacağı iddia edilmişti. İddialara yanıt veren Akşener'in danışmanı Meral Akşener'in aktif siyaseti bıraktığını söyledi.

"YANLIŞ BİLE DEMİYORUM, TAMAMEN YALAN"

Euronews'e konuşan danışman, "Cumhurbaşkanı yardımcısı olacağı iddiaları için yanlış bile demiyorum, tamamen yalan. Sayın başkan aktif siyaseti bıraktı. Ayrıca geleceğe dönük bir siyasi planlamamız da bulunmuyor. Öyle bir gündemimiz yok" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Gazeteci Fatih Portakal geçtiğimiz gün yayın sırasında önemli bir kulis bilgisi aldığını belirterek, Meral Akşener'in cumhurbaşkanı yardımcısı olacağını iddia etmişti. Portakal yayında, "İYİ Parti eski Genel Başkanı Meral Akşener ile ilgili de bir kulis bilgisi vereyim. Akşener'in cumhurbaşkanı yardımcısı olması kesinleşti gibi. Biliyorsunuz AK Parti'nin büyük kongresi 23 Şubat'ta," sözlerini kullanmış ve Akşener'in "Mart ayında yeni kabinede" yer alacağını iddia etmişti.

Meral Akşener'in danışmanından, 'Cumhurbaşkanı yardımcısı olacağı' iddialarına yanıt
Haberler.com / Rabia Dalkılıç - Politika
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıCan:

Olsun bence . Meral Akşener’in yakını tanıdığımız belki bizde bunların düzeninden biraz para kazanırız

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Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

Bir sen eksiktin...

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