Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener Hakkında Açtığı Tüm Davaları Geri Çekti

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e açtığı dava ve şikayetlerinden vazgeçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e açtığı dava ve şikayetlerden vazgeçti. Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın X hesabından, "Sayın Cumhurbaşkanımız, Meral Akşener hakkında vaki olan dava ve şikayetlerinden vazgeçmiştir. Bu çerçevede Cumhurbaşkanına hakaret suçundan açılan üç soruşturma dosyasında şikayetten vazgeçilmiş, manevi tazminat talepli dört hukuk davasından da feragat edilmiştir" açıklamasını yaptı.