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Akşener aylar sonra görüntülendi! Son halini görenler "Ne olmuş sana?" demeden edemedi

Akşener aylar sonra görüntülendi! Son halini görenler
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İYİ Parti eski Genel Başkanı Meral Akşener, görevini Müsavat Dervişoğlu'na devrettikten sonra gündemden uzaklaştı. Ancak, saç rengini sarıya boyatarak yeniden gündeme geldi. Akşener'in bu yeni görünümü, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Bu değişimin, siyasetten uzaklaştığı dönemde kişisel bir değişim süreci olduğu yorumlandı.

İyi Parti Genel Başkanlığı görevini Müsavat Dervişoğlu'na devrettikten sonra sessizliğe bürünen Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı görüşmeyle gündeme gelmişti.

SON HALİ ŞAŞIRTTI

Bu görüşmenin ardından ortalarda görünmeyen Akşener, eşi Tuncer Akşener ve yakın ekibiyle birlikte Ankara Kuğulu Park'ta görüntülendi. Bir dönem sarıya boyattığı saçlarıyla adından söz ettiren Akşener'in bakımsız hali dikkatlerden kaçmadı. Akşener'in fotoğraflarını görenler "Ne olmuş sana?" demekten kendini alamadı.

İşte Meral Akşener'in son hali;

Akşener aylar sonra görüntülendi! Son halini görenler 'Ne olmuş sana?' demeden edemedi

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika

Meral Akşener Meral Akşener İYİ Parti Son Hali Politika Güncel Yaşam

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Yorumlar (3)

Ö AKGÜN:

6lı masa yıprattı teyzeyi Vah Vah Vahhh :))

4
0
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Alparslan Aydoğan:

HANİ TORUN BAKIYODUN NOLACAK BİZİM UMUTLARIMIZ

1
1
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ARSLANOĞLU Hakan:

O kadar çok para oldun mu, yemek için zaman gerekir..

0
0
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