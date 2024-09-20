Akşener aylar sonra görüntülendi! Son halini görenler 'Ne olmuş sana?' demeden edemedi

İyi Parti Genel Başkanlığı görevini Müsavat Dervişoğlu'na devrettikten sonra sessizliğe bürünen Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı görüşmeyle gündeme gelmişti.

SON HALİ ŞAŞIRTTI

Bu görüşmenin ardından ortalarda görünmeyen Akşener, eşi Tuncer Akşener ve yakın ekibiyle birlikte Ankara Kuğulu Park'ta görüntülendi. Bir dönem sarıya boyattığı saçlarıyla adından söz ettiren Akşener'in bakımsız hali dikkatlerden kaçmadı. Akşener'in fotoğraflarını görenler "Ne olmuş sana?" demekten kendini alamadı.

İşte Meral Akşener'in son hali;