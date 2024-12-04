Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk ve Sırbistan'daki resmi ziyaretlerinin ardından kabine için 'değişim' mesajı verdi. Enver Aysever Youtube yayınında İYİ Parti kurucu Genel Başkanı Meral Akşener'e yeni kabinde görev verileceğini iddia etti. Peki, Meral Akşener bakan mı olacak?

MERAL AKŞENER BAKAN MI OLACAK?

Gazeteci Enver Aysever, Meral Akşener'in yeni bakanlar kurulunda bakanlık görevi alacağını iddia etti.

Enver Aysever, YouTube üzerinden yaptığı yayında Meral Akşener'in AK Parti'nin bakanlar kurulunda, bakan olarak görev alacağını söyledi. Aysever, "Akşener, %90 ihtimalle Ak Parti'nin yeni kabinesinde bakan olarak yer alacak." ifadelerini kullandı.

Enver Aysever, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, iddiasını Ankara'daki birkaç kaynaktan teyit ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Yüzde 90 ihtimalle Meral Akşener, AKP'nin yeni kabinesinde bakan oluyor. Ne bakanı olacağını teyit edemedim. İçişleri Bakanı olursa çok eğlenceli günler olur. Saraya gidip gelmeler boşuna değilmiş."

Aysever, Meral Akşener'in AK Parti ile bakanlık konusunda uzlaşıya vardığını savunarak bu bilgiyi erkenden paylaşmanın riskli olabileceğini de sözlerine ekledi.