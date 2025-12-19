Meral Akşener'den Leyla Zana'ya destek telefonu

İyi Parti eski Genel Başkanı Meral Akşener, bir futbol karşılaşmasında Leyla Zana'ya yönelik tepki çeken tezahüratların ardından Zana'yı arayarak destek verdi.

Somaspor– Bursaspor maçında tribünlerden Leyla Zana'ya yönelik tepki çeken tezahüratlar, gündemdeki yerini koruyor.

MECLİS'TE DE GÜNDEME GELDİ

Zana'ya yönelik tezahüratlar, TBMM Genel Kurulu'nda da gündem oldu. AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, yaşananlara ilişkin soruşturma başlatıldığını duyururken; MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ise Zana'nın daha önce Alpaslan Türkeş'i ziyaret ettiğini ve Türkeş'in Zana'ya "Kızım" diye hitap ettiğini hatırlattı.

AKŞENER'DEN SÜRPRİZ TELEFON

Öte yandan Zana'ya sürpriz bir destek de İYİ Parti eski Genel Başkanı Meral Akşener'den geldi.Meral Akşener, Leyla Zana'yı arayarak dayanışma dileklerini ve desteğini iletti.