Haberler

Meral Akşener'den Leyla Zana'ya destek telefonu

Meral Akşener'den Leyla Zana'ya destek telefonu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Somaspor–Bursaspor maçında tribünlerden Leyla Zana'ya yönelik tepki çeken tezahüratların ardından sürpriz bir telefon görüşmesi gerçekleşti. İYİ Parti eski Genel Başkanı Meral Akşener, Leyla Zana'yı arayarak dayanışma dileklerini ve desteğini iletti.

  • Meral Akşener, Leyla Zana'yı arayarak destek verdi.
  • Somaspor-Bursaspor maçında tribünlerden Leyla Zana'ya yönelik tezahüratlar yapıldı.
  • TBMM Genel Kurulu'nda Leyla Zana'ya yönelik tezahüratlar gündeme geldi.

İyi Parti eski Genel Başkanı Meral Akşener, bir futbol karşılaşmasında Leyla Zana'ya yönelik tepki çeken tezahüratların ardından Zana'yı arayarak destek verdi.

Somaspor– Bursaspor maçında tribünlerden Leyla Zana'ya yönelik tepki çeken tezahüratlar, gündemdeki yerini koruyor.

MECLİS'TE DE GÜNDEME GELDİ

Zana'ya yönelik tezahüratlar, TBMM Genel Kurulu'nda da gündem oldu. AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, yaşananlara ilişkin soruşturma başlatıldığını duyururken; MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ise Zana'nın daha önce Alpaslan Türkeş'i ziyaret ettiğini ve Türkeş'in Zana'ya "Kızım" diye hitap ettiğini hatırlattı.

AKŞENER'DEN SÜRPRİZ TELEFON

Öte yandan Zana'ya sürpriz bir destek de İYİ Parti eski Genel Başkanı Meral Akşener'den geldi.Meral Akşener, Leyla Zana'yı arayarak dayanışma dileklerini ve desteğini iletti.

Serhat Yılmaz
Haberler.com / Politika
Uyuşturucu soruşturmasında Sadettin Saran ifadeye çağrıldı! Evinde arama yapılıyor

Soruşturma Sadettin Saran'a da sıçradı! Evinde arama yapılıyor
Gözlerin çevrildiği Sadettin Saran'dan ilk açıklama

Yurt dışındaki Sadettin Saran'dan ilk açıklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Afrika Uluslar Kupası'na giden Galatasaray'ın yıldızı kayıplara karıştı

Galatasaray'ın yıldızı kayboldu
'Mehmet Akif alem yaparken görüntülü arardı' iddialarına Süleyman Soylu'dan yanıt

"Akif alem yaparken görüntülü arardı" iddiasına yanıt: Fuardaydım...
Meclis'te 'Çocuk' kavgası! Tanal'ın iddiası sonrası Özlem Zengin devreye girdi

Tanal'ın "Çocuk" iddiası sonrası Özlem Zengin hemen devreye girdi
Uyuşturucu operasyonunda yeni detay: Ezgi Eyüboğlu bakın nerede gözaltına alındı

Gözaltına alınan oyuncu Ezgi Eyüboğlu bakın nerede yakalandı
Afrika Uluslar Kupası'na giden Galatasaray'ın yıldızı kayıplara karıştı

Galatasaray'ın yıldızı kayboldu
İzmit'e İHA düştü! Kamerası çalışır durumda, üzerinde kırmızı yıldız var

Ankara'nın ardından bir ilimizde daha İHA paniği! Kırsal alana düştü
Yakalama kararı çıkarılan Kasım Garipoğlu'na kötü haber! Mal varlığına el konuldu

Yakalama kararı çıkarılan Kasım Garipoğlu'na kötü haber!
Bakan Tunç'tan Rojin Kabaiş açıklaması: Telefonu İspanya'ya gönderildi,10 haneli bir şifre var

Rojin Kabaiş'in telefonuyla ilgili ilk bilgi! Bakan Tunç duyurdu
Kokoreççi önünde kan donduran cinayet! Her şeyden habersiz sokakta yürümüş

Bu görüntülerden saniyeler sonra vahşice katledildi
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda 3. dalga: Ezgi Eyüboğlu dahil 7 kişi gözaltına alındı

Uyuşturucu operasyonunda 3. dalga! Ünlü oyuncu gözaltına alındı
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda evlerden çıkanlara bakın

Ünlülere uyuşturucu operasyonunda evlerden çıkanlara bakın
Mansur Yavaş mahkemeye gitmişti! Melih Gökçek 6 yıl sonra lojmanı boşalttı

Mansur Yavaş mahkemeye gitmişti! Melih Gökçek 6 yıl sonra boşalttı
Danla Bilic'in operasyon paylaşımına Sinan Akçıl'dan sert tepki

Operasyonla ilgili yaptığı paylaşımı görünce kendini tutamadı!
title