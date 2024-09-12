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İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Ümit Özlale partisinden istifa etti

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İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Ümit Özlale partisinden istifa etti. Özlale'nin istifasıyla İYİ Parti'nin milletvekili sayısı 30'a geriledi.

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Ümit Özlale, İYİ Parti'den istifa etti. Resmi sosyal medya hesabından kararını açıklayan Özlale, "Bugün itibarıyla partimdeki görevlerimden ve partimden istifa ettiğimi kamuoyuna saygılarımla duyururum." ifadelerini kullandı.

Özlale'nin istifasıyla birlikte Meclis'teki dağılımda değişiklikler oldu. Bu istifayla birlikte İYİ Parti'nin milletvekili sayısı 30'a geriledi.

İşte Özlale'nin o paylaşımı:

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Ümit Özlale partisinden istifa etti

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Güncel

Milletvekili İYİ Parti Güncel İzmir

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Yorumlar (2)

Furkan inci:

iyi"lerin güneşi batmaz :)

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FEHİM ÇAKIR:

Beklenen bi durumdu zaten

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