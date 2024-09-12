İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Ümit Özlale partisinden istifa etti

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Ümit Özlale, İYİ Parti'den istifa etti. Resmi sosyal medya hesabından kararını açıklayan Özlale, "Bugün itibarıyla partimdeki görevlerimden ve partimden istifa ettiğimi kamuoyuna saygılarımla duyururum." ifadelerini kullandı.

Özlale'nin istifasıyla birlikte Meclis'teki dağılımda değişiklikler oldu. Bu istifayla birlikte İYİ Parti'nin milletvekili sayısı 30'a geriledi.

İşte Özlale'nin o paylaşımı:







