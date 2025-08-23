Eski İYİ Parti lideri Meral Akşener, konserde görüntülendi

Uzun zamandır görünmeyen eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Yenikapı'da Filistin'e destek amacıyla düzenlenen Sami Yusuf konserine katıldı. Akşener'in yeni saç imajı dikkat çekti.

Dünyaca ünlü müzisyen Sami Yusuf, İstanbul Festival Park Yenikapı'da sahne alarak, sevenleriyle bir araya geldi. Yusuf'un konserine ilgi yoğun oldu.

MERAL AKŞENER, SAMİ YUSUF KONSERİNDE

Sami Yusuf'u dinleyenler arasında bir isim dikkat çekti. Aktif siyaseti bıraktıktan sonra çok fazla kameralar karşısında görünmeyen eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de konsere geldi.

YENİ İMAJI DİKKAT ÇEKTİ

Akşener, konseri en ön sıradan izledi. Zaman Sami Yusuf'u alkışlayan Akşener'in yeni saç imajı ise dikkat çekti.

Kaynak: Haberler.com / Güncel
