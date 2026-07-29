Davutoğlu'nun veda kararına 6'lı masa liderlerinden yorum gelmedi

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun partisini feshederek aktif siyaseti bıraktığını açıklamasının ardından gözler, 2023 seçim sürecinde birlikte hareket ettiği 6'lı Masa'nın diğer liderlerine çevrildi. Ancak aradan geçen sürede eski yol arkadaşlarından kamuoyuna yansıyan herhangi bir destek ya da veda mesajı gelmedi.

6'LI MASANIN ÖNEMLİ İSİMLERİNDEN BİRİYDİ

Ahmet Davutoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığını destekleyen ve "Millet İttifakı" ile kamuoyunda "6'lı Masa" olarak bilinen siyasi oluşumun önemli aktörlerinden biri olmuştu. Masada CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ile birlikte yer almıştı.

TEK BİR AÇIKLAMA GELMEDİ

Davutoğlu'nun Gelecek Partisi'ni kapatma ve aktif siyaseti bırakma kararının ardından, 6'lı Masa'da birlikte siyaset yaptığı isimlerden şu ana kadar kamuoyuna yansıyan herhangi bir açıklama yapılmadı.

Ne CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ne İYİ Parti'nin eski Genel Başkanı Meral Akşener, ne DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, ne Saadet Partisi cephesi ne de Demokrat Parti'den Davutoğlu'nun kararına ilişkin bir değerlendirme paylaşılmadı.

SİYASİ KULİSLERDE DİKKAT ÇEKTİ

Uzun yıllar Türk siyasetinde başbakanlık ve dışişleri bakanlığı görevlerinde bulunan, ardından Gelecek Partisi'ni kurarak muhalefetin en önemli ittifaklarından biri olan 6'lı Masa'da yer alan Ahmet Davutoğlu'nun siyaseti bırakma kararına eski yol arkadaşlarından herhangi bir mesaj gelmemesi, Ankara kulislerinde de dikkat çeken gelişmeler arasında gösteriliyor.