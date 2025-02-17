Bir dönem saçını sarıya boyatan Meral Akşener'in son hali

Seçimlerden istediği sonucu alamayınca partisini kurultaya götürmüş ve koltuğunu Müsavat Dervişoğlu'na bırakan Meral Akşener, gözlerden uzak bir hayat sürmeye başlamıştı.

SAÇLARINI SARIYA BOYATMIŞTU

Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Külliye'de bir araya gelen Akşener'in saçlarını sarıya boyatmış olması uzun süre konuşulmuştu. O günden beridir sessizliğini koruyan Akşener'in son hali bir kez daha paylaşıldı.

"KENDİSİ ÇOK İYİ"

İyi Parti Sakarya İl Başkanı Ahmet Uçak, Akşener'i ziyaretinden paylaştığı fotoğrafa "Kurucu Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'i ziyaret ederek, hayır dualarını aldım. Kendisi çok iyi, medeniyet yollarının taşlarını yorulmadan döşeyen tüm cesurlara selamı var" notunu düştü.