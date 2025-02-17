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Bir dönem saçını sarıya boyatan Meral Akşener'in son hali

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İYİ Parti Genel Başkanlığı'nı bıraktıktan sonra imaj değişikliğine giderek saçlarını sarıya boyatan Meral Akşener, uzun bir aradan sonra ilk kez görüntülendi.

Seçimlerden istediği sonucu alamayınca partisini kurultaya götürmüş ve koltuğunu Müsavat Dervişoğlu'na bırakan Meral Akşener, gözlerden uzak bir hayat sürmeye başlamıştı.

Bir dönem saçını sarıya boyatan Meral Akşener'in son hali

SAÇLARINI SARIYA BOYATMIŞTU

Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Külliye'de bir araya gelen Akşener'in saçlarını sarıya boyatmış olması uzun süre konuşulmuştu. O günden beridir sessizliğini koruyan Akşener'in son hali bir kez daha paylaşıldı.

Bir dönem saçını sarıya boyatan Meral Akşener'in son hali

"KENDİSİ ÇOK İYİ"

İyi Parti Sakarya İl Başkanı Ahmet Uçak, Akşener'i ziyaretinden paylaştığı fotoğrafa "Kurucu Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'i ziyaret ederek, hayır dualarını aldım. Kendisi çok iyi, medeniyet yollarının taşlarını yorulmadan döşeyen tüm cesurlara selamı var" notunu düştü.

Bir dönem saçını sarıya boyatan Meral Akşener'in son hali
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (14)

Haber YorumlarıGariban Vatandaş:

Son seçimin sözünde durmayan ve sonunda partisini bitiren başkan

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Haber YorumlarıCece Cece:

ALLAH’ım sen biliyorsun amin

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Haber Yorumlarıufo:

maşallah renkden renge giriyor

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Haber YorumlarıAdam Bey:

Siyasi islamcıların yalanına gelip 6’lı masayı yıkan kadın şuan işsiz. Artık siyasette olsun sokakta olsun bu gadını kimse inanmaz yüzüne bakmaz.

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Haber YorumlarıBud Spencer:

kendisi 10 yüzlü oldugu için tabiki iyi olacak. Türkiye nin temelini bozanların karesinin bir ayağı

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Haber YorumlarıSiyah&Beyaz null:

görev yaptığı tüm partileri ve yol arkadaşlarını yolda bırakan eskimis bir siyasetci artık

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Haber YorumlarıMüslüm Y:

bu kadar yaşlı mıydı ya

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Haber YorumlarıIbrahim Ozturk:

Hep chp mi truva atı sokup içten vuracaktı Erdoğan ve Bahçelinin truvasıydı gerekeni yaptı :)

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Haber YorumlarıRıdvan Polat:

Tayyip Erdoğan’a çalışan Meral hanım reisin yardımcısı

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Haber Yorumlarıtycoon null:

Alman 3.lig futbolcularına benzemiş diyordu recep ivedik

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