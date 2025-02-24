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Aytun Çıray, AK Parti MYK'sına giren isim üzerinden Akşener'i hedef aldı

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İYİ Parti'den istifa eden kurucu genel sekreteri Aytun Çıray, Meral Akşener'in danışmanlığını yapan ve partinin reklam kampanyalarını yöneten Faruk Acar'ın AK Parti MYK'sına girmesine tepki gösterdi. Acar'ı 2021'de İYİ Parti için hazırladığı reklam kampanyası üzerinden eleştiren Çıray "Ömer'in yolu AK Parti'ye çıktı. Eli hançerlilere dikkat" dedi.

İyi Parti'nin eski genel başkanı Meral Akşener'in danışmanlığını yapan ve partinin reklam kampanyalarını yöneten Faruk Acar, dün gerçekleştirilen kongre sonrası AK Parti Merkez Yürütme Kurulu'na (MYK) girdi.

AYTUN ÇIRAY AKŞENER'İ ELEŞTİRDİ

Kamuoyu araştırma şirketi Andy-Ar'ın sahibi olan Faruk Acar, AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığı görevine getirilince, eski İYİ Parti Genel Sekreteri Aytun Çıray bu gelişme üzerinden Meral Akşener'i eleştirdi.

"PROJE İYİ PARTİ'YE BÜYÜK OY KAYBETTİRDİ"

Acar'ın 2021'de İYİ Parti için hazırladığı 'Hz. Ömer'in Yolu' temalı reklam kampanyasını hatırlatan Çıray, 'hançer' göndermesi yaptı; "Ömer'in yolu' AKP'ye çıktı. O proje @iyiparti'ye büyük oy kaybettirdi. Hazırlayan Sn Akşener'in danışmanı, bugün AKP MKYK'sına girdi.

"SADECE KEMAL BEY DEĞİL HEPİMİZ HANÇERLENDİK"

Yani.. Sadece Kemal Bey değil hepimiz hançerlendik galiba. @herkesicinCHP'li dostlar kazanmamız için.. Oralardaki eli hançerlilere dikkat!"

Aytun Çıray, AK Parti MYK'sına giren isim üzerinden Akşener'i hedef aldı

Aytun Çıray, AK Parti MYK'sına giren isim üzerinden Akşener'i hedef aldı
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Yorumlar (5)

Haber Yorumlarıdehide:

Üzülme düzgün biri olursan Reis seni de kabul eder. Böyle yaptıkça kolay kolay giremezsin kıskanmaya devam et.

Yorum Beğen30
Yorum Beğenme43
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Haber YorumlarıOrhan Yarımcalı:

zaten iyi parti oldu Ak parti demek ki zamanında akşenerin masadan kalkmasıda bugünlerin oyunlarından biri imiş

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Yorum Beğenme9
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Haber Yorumlarıcemalettin acar :

merak etmeyin,bahçeliden sonra mhp nin başına gelecek kişi de belli sadece sessizce bekliyor.muhalefetin yanıda görünüp masayı dağıtan ve sonra sessizliğe bürünenler,zamanı geldiğinde kendisi için hazırlanan koltuğa oturacaktır.

Yorum Beğen25
Yorum Beğenme1
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