Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ Vefat Etti

(ANKARA) - Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ'ın vefatı üzerine İYİ Parti Kurucusu Meral Akşener taziye mesajı yayımladı. Akşener, " Bursa Kız Öğretmen Okulumuz'un yetiştirdiği değerli bilim insanlarından duayen Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ hocamızın vefatını üzüntüyle öğrendim. Kendisine Yüce Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun" dedi

Arkeolog, dilbilimci ve Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ'ın vefatı üzerine İYİ Parti Kurucusu Meral Akşener taziye mesajı yayımladı. Akşener sosyal medya hesabından paylaştığı taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bursa Kız Öğretmen Okulumuz'un yetiştirdiği değerli bilim insanlarından duayen Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ hocamızın vefatını üzüntüyle öğrendim. Kendisine Yüce Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun"