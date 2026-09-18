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Meral Akşener Vakfı'nın logosunda yarım yaprak ve vakıf adı yer aldı

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Meral Akşener Vakfı'nın logosunda yarım yaprak ve vakıf adı yer aldı
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İYİ Parti'nin kurucu Genel Başkanı Meral Akşener'in kadın, çocuk ve öğrencilere yardım için İstanbul merkezli Meral Akşener Vakfı'nın resmi kuruluş işlemleri tamamlandı. Ankara'da da şubesi olacak vakfın logosunda yarım yaprak görseli ile Meral Akşener Vakfı yazısı yer aldı.

Haber: Halil Yatar

(ANKARA) - İYİ Parti'nin kurucu Genel Başkanı Meral Akşener'in vakfının logosu belli oldu. Logoda yarım yaprak görseli ile Meral Akşener Vakfı yazısı yer aldı.

İYİ Parti'nin kurucu Genel Başkanı Meral Akşener, kadınlar, çocuklar ve öğrencilere başta olmak üzere ekonomik olarak zor durumdaki kesimlere yardım yapmak için İstanbul merkezli Meral Akşener Vakfı'nı kuruyor. Vakıfın resmi kuruluş işlemleri tamamlandı.

Ankara'da bir şubesi olacak olan vakfın logosu belli oldu. Logoda yarım yaprak görseli ile Meral Akşener Vakfı yazısı yer aldı.

Kaynak: ANKA
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