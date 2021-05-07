MANCHESTER UNİTED HABERLERİ

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Manchester United Haberleri

Manchester United haber, Manchester United son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Manchester United: Manchester United karşısında forma giyen Roma'lı futbolcu Darboe hikayesiyle kendine hayran bıraktıManchester United - Bugün

Manchester United karşısında forma giyen Roma'lı futbolcu Darboe hikayesiyle kendine hayran bıraktı

Manchester United: UEFA Avrupa Ligi'nde Manchester United ile Villarreal finaldeManchester United - Bugün

UEFA Avrupa Ligi'nde Manchester United ile Villarreal finalde

Manchester United - Dün
Polonya'da 26 Mayıs Çarşamba günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi finalinde Villarreal ile Manchester United karşı karşıya gelecek.
Polonya'da 26 Mayıs Çarşamba günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi finalinde Villarreal ile Manchester United karşı karşıya gelecek.
Manchester United: eFootball Pro IQONIQ'in 9. maç günü fikstürü belli oldu! Galatasaray SK vs Barcelona ne zaman?Manchester United - Dün

eFootball Pro IQONIQ'in 9. maç günü fikstürü belli oldu! Galatasaray SK vs Barcelona ne zaman?

Manchester United: Roma - Manchester United UEFA Avrupa Ligi yarı final maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Maç şifresiz mi?Manchester United - Dün

Roma - Manchester United UEFA Avrupa Ligi yarı final maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Maç şifresiz mi?

Manchester United: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Maas ile ortak basın toplantısında konuştu: (1)Manchester United - Dün

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Maas ile ortak basın toplantısında konuştu: (1)

Manchester United - 05.05.2021
GÜNDEM ÖZETİ / 6 Mayıs 2021
(Ankara/14.00) 2- UEFA Avrupa Ligi'nin yarı final rövanşında Arsenal-Villarreal ve Roma-Manchester United karşılaşmaları oynanacak.
Manchester United: Roma Avrupa Ligi'nde Oynayacağı Manchester United Maçına HazırlanıyorManchester United - 05.05.2021

Roma Avrupa Ligi'nde Oynayacağı Manchester United Maçına Hazırlanıyor

Manchester United: Manchester United Roma Maçı Hazırlıklarını TamamladıManchester United - 05.05.2021

Manchester United Roma Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Manchester United: Radamel Falcao'nun hayatı dizi oluyorManchester United - 05.05.2021

Radamel Falcao'nun hayatı dizi oluyor

Manchester United karşısında forma giyen Roma'lı futbolcu Darboe hikayesiyle kendine hayran bıraktı
Manchester United: Sivasspor, Avrupa'nın en iyi takımları arasına girdiManchester United - 05.05.2021

Sivasspor, Avrupa'nın en iyi takımları arasına girdi

Manchester United: 2021 Şampiyonlar Ligi reklam filmi yayımlandıManchester United - 05.05.2021

2021 Şampiyonlar Ligi reklam filmi yayımlandı

Manchester United: Mourinho: Roma, Jose Mourinho'yla 3 yıllık sözleşme imzaladıManchester United - 04.05.2021

Mourinho: Roma, Jose Mourinho'yla 3 yıllık sözleşme imzaladı

Manchester United: Roma'nın yeni hocası Jose Mourinho olduManchester United - 04.05.2021

Roma'nın yeni hocası Jose Mourinho oldu

Manchester United - 03.05.2021
İngiltere Futbol Federasyonu, Avrupa Süper Ligi projesine katılan 6 kulübe soruşturma açtı
Federasyondan yapılan açıklamada, Arsenal, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Manchester City ve Tottenham'dan lig projesine katılımlarıyla ilgili tüm evrakların talep edildiği belirtildi.
Manchester United - 03.05.2021
UEFA Avrupa Ligi finali, 9 bin 500 seyirci önünde oynanacak
UEFA Avrupa Ligi'nde finalistler, Roma ile Manchester United ve Arsenal ile Villarreal arasında oynanacak yarı final rövanş maçlarının ardından belli olacak.
Manchester United - 03.05.2021
Premier Lig, ayrılıkçı turnuva girişimlerine karşı tedbir alıyor
İngiltere'den Arsenal, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Manchester City ve Tottenham'ın aralarında yer aldığı Avrupa'nın önde gelen 12 kulübü, 19 Nisan gecesi yaptıkları ortak açıklamayla Avrupa Süper Ligi'ni kurma kararı aldıklarını duyurmuştu.
Manchester United: Fenerbahçe eldeki forvetlerin hepsiyle yolları ayırıp, G.Saray'dan Halil, Giroud ve Cavani'yi getirmek istiyorManchester United - 03.05.2021

Fenerbahçe eldeki forvetlerin hepsiyle yolları ayırıp, G.Saray'dan Halil, Giroud ve Cavani'yi getirmek istiyor

Manchester United: Ruud Van Nistelrooy'un 2007-08 Sezonunda Osasuna'ya Attığı GolManchester United - 03.05.2021

Ruud Van Nistelrooy'un 2007-08 Sezonunda Osasuna'ya Attığı Gol

Manchester United: Manchester United Liverpool maçı ne zaman? Manchester United Liverpool maçı ertelendi mi, iptal mi edildi?Manchester United - 03.05.2021

Manchester United Liverpool maçı ne zaman? Manchester United Liverpool maçı ertelendi mi, iptal mi edildi?

Manchester United: Manchester United protestoları: 16 yıldır biriken tepkiler açığa çıktıManchester United - 03.05.2021

Manchester United protestoları: 16 yıldır biriken tepkiler açığa çıktı

Manchester United - 03.05.2021
2 Mayıs 2021 Haberleri
2 Mayıs 2021 Manşet Haberleri.
Manchester United - 03.05.2021
Manchester United taraftarları Old Trafford'ta protesto düzenledi
Manchester United taraftarları, Avrupa Süper Ligi'ne katılma girişimi sebebiyle kulüp sahipleri ABD'li Glazer ailesine karşı Old Trafford'ta protesto düzenledi.
Manchester United - 02.05.2021
Liverpool maçına protesto engeli
İngiltere Premier Lig'in 34'üncü haftasında bugün oynanması planlanan Manchester United - Liverpool mücadelesi, ev sahibi ekip taraftarlarının kulüp yöneticilerini protestosu nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.
Manchester United: Sergen Yalçın, Pep Guardiola'ya bile diz çöktürdü! Beşiktaş, Avrupa'da da zirveye oynuyorManchester United - 02.05.2021

Sergen Yalçın, Pep Guardiola'ya bile diz çöktürdü! Beşiktaş, Avrupa'da da zirveye oynuyor

Manchester United: Manchester United taraftarları Old Trafford'ta protesto düzenlediManchester United - 02.05.2021

Manchester United taraftarları Old Trafford'ta protesto düzenledi

Manchester United - 02.05.2021
İngiltere Premier Lig'deki Manchester United-Liverpool maçı, taraftar protestoları nedeniyle ertelendi
İngiltere Premier Lig'de bugün oynanması planlanan Manchester United-Liverpool karşılaşması, ev sahibi takım taraftarlarının protestoları nedeniyle ertelendi.
Manchester United: Manchester United - Liverpool maçının başlama saati taraftar eylemi nedeniyel ertelendiManchester United - 02.05.2021

Manchester United - Liverpool maçının başlama saati taraftar eylemi nedeniyel ertelendi

Manchester United: Manchester United taraftarları Liverpool maçı öncesi stadı bastıManchester United - 02.05.2021

Manchester United taraftarları Liverpool maçı öncesi stadı bastı

Manchester United - 01.05.2021
Manchester City, Crystal Palace galibiyetiyle Premier Lig şampiyonluğuna yaklaştı
Puanını 80'e çıkaran Manchester City, maç fazlasıyla 2. sıradaki Manchester United ile arasındaki farkı 13 puana yükseltti.
Manchester United: Ömer Erdoğan: 'Başarı detaylarda saklı'Manchester United - 01.05.2021

Ömer Erdoğan: "Başarı detaylarda saklı"

Manchester United: Ömer Erdoğan: Uzun vadede hayallerimden bir tanesi Bundesliga'da çalışmakManchester United - 01.05.2021

Ömer Erdoğan: Uzun vadede hayallerimden bir tanesi Bundesliga'da çalışmak

Manchester United: Fenerbahçe teknik direktörü kimdir? Fenerbahçe sportif direktörü Emre Belözoğlu kimdir?Manchester United - 30.04.2021

Fenerbahçe teknik direktörü kimdir? Fenerbahçe sportif direktörü Emre Belözoğlu kimdir?

Manchester United: Manchester United'dan 7-1'in intikamını almak için taraftarına söz veren Roma, bu kez kalesinde 6 gol gördüManchester United - 30.04.2021

Manchester United'dan 7-1'in intikamını almak için taraftarına söz veren Roma, bu kez kalesinde 6 gol gördü

Manchester United - 30.04.2021
UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final ilk maçları oynandı
UEFA Avrupa Ligi yarı final ilk maçlarında Villarreal, sahasında Arsenal'i 2-1, Manchester United da konuk ettiği Roma'yı 6-2 mağlup etti.
Manchester United: Maçın Perde Arkası: Liverpool 3-1 Manchester United (Aralık 2018)Manchester United - 29.04.2021

Maçın Perde Arkası: Liverpool 3-1 Manchester United (Aralık 2018)

Manchester United - 29.04.2021
"Avrupa Süper Ligi" girişimi, İngiltere Premier Lig'de istifalara yol açtı
Organizasyondan yapılan açıklamada, Premier Lig'in reklam danışmanlığı bölümünde görev alan Manchester Unitedlı Ed Woodward ve Liverpoollu Tom Werner'in istifa ettiği belirtildi.
Manchester United: SARAYBOSNA - Hodzic ve Prekazi'den Avrupa Süper Ligi eleştirisi (2)Manchester United - 29.04.2021

SARAYBOSNA - Hodzic ve Prekazi'den Avrupa Süper Ligi eleştirisi (2)

Manchester United: Manchester United Roma Maçına HazırManchester United - 29.04.2021

Manchester United Roma Maçına Hazır

Manchester United - 29.04.2021
GÜNDEM / 29 Nisan 2021
(Erzurum/Sivas/16.00/Ankara/Antalya/20.30) (Fotoğraflı - Görüntülü) 2- UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde Villarreal-Arsenal, Manchester United-Roma ilk maçları yapılacak.
Manchester United - 28.04.2021
GÜNDEM ÖZETİ / 29 Nisan 2021
(Erzurum/Sivas/16.00/Ankara/Antalya/20.30) 2- UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde Villarreal-Arsenal, Manchester United-Roma ilk maçları yapılacak.
Manchester United: İtalyan ekibi Roma, yasakları çiğneyip tesise gelen binlerce taraftarının yaptığı uğurlamayı paylaşarak ülkeyi karıştırdıManchester United - 28.04.2021

İtalyan ekibi Roma, yasakları çiğneyip tesise gelen binlerce taraftarının yaptığı uğurlamayı paylaşarak ülkeyi karıştırdı

Manchester United - 28.04.2021
UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final heyecanı yarın başlıyor
İngiliz ekibi Manchester United, Old Trafford Stadı'nda İtalya temsilcisi Roma'yı konuk edecek.
Manchester United - 26.04.2021
Manchester United, Eric Bailly'nin sözleşmesini yeniledi
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, defans oyuncusu Eric Bailly'nin sözleşmesini 2024 yılına kadar uzattığını duyurdu.
Manchester United - 26.04.2021
İtalya Futbol Federasyonundan İtalyan kulüplerine "Avrupa Süper Ligi" tedbiri
Avrupa Süper Ligi krizi İngiltere'den Arsenal, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Tottenham, İtalya'dan Milan, Inter ve Juventus, İspanya'dan Atletico Madrid, Barcelona ve Real Madrid kulüpleri, 19 Nisan gecesi yaptıkları ortak açıklamayla Avrupa Süper Ligi'ni kurma kararı aldıklarını duyurmuştu.
Manchester United: Hakan Çalhanoğlu, Merih Demiral'ın aracılığıyla önümüzdeki sezon Juventus forması giyecekManchester United - 26.04.2021

Hakan Çalhanoğlu, Merih Demiral'ın aracılığıyla önümüzdeki sezon Juventus forması giyecek

Manchester United: Matteo Darmian'ın Cagliari Karşısında En İyi AnlarıManchester United - 26.04.2021

Matteo Darmian'ın Cagliari Karşısında En İyi Anları

Manchester United: Tuncay Şanlı kimdir? Tuncay Şanlı kaç yaşında, nereli? Tuncay Şanlı sağlık durumu nasıl?Manchester United - 26.04.2021

Tuncay Şanlı kimdir? Tuncay Şanlı kaç yaşında, nereli? Tuncay Şanlı sağlık durumu nasıl?

Manchester United - 25.04.2021
Manchester United, Leeds United ile golsüz berabere kaldı
İngiltere Premier Lig'de Manchester United, deplasmanda Leeds United ile 0-0 berabere kaldı.
Manchester United: Olmalı mı olmamalı mı... Yoksa hiç değişmemeli mi?Manchester United - 25.04.2021

Olmalı mı olmamalı mı... Yoksa hiç değişmemeli mi?

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Şu an buradasınız: Manchester United Haberleri | Manchester United Haber - Haberler - Manchester United haberleri, son dakika manchester united haber ve gelişmeleri burada. Manchester United karşısında forma giyen Roma'lı futbolcu Darboe hikayesiyle kendine hayran bıraktı.
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