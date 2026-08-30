Hull City'e kaybeden Manchester United, Ipswich Town'a fena patladı

İngiltere Premier Lig'in 2. haftasında Manchester United, sahasında Ipswich Town’ı konuk etti. Gol düellosu şeklinde geçen mücadelede Kırmızı Şeytanlar, sahadan 5-2’lik farklı bir galibiyetle ayrılarak gövde gösterisi yaptı.

BRUNO FERNANDES'TEN HAT-TRICK

Mücadeleye hızlı başlayan konuk ekip Ipswich Town, 29. dakikada Leif Davis ile 1-0 öne geçse de Manchester United’ın yanıtı gecikmedi. 40. dakikada sahneye çıkan Bruno Fernandes skora dengeyi getirdi ve ilk yarı 1-1 sona erdi. İkinci yarıda vites artıran ev sahibi ekip, 56. dakikada Jacob Greaves'in kendi kalesine attığı golle üstünlüğü yakaladı. Kırmızı Şeytanlar'ın Portekizli kaptanı Bruno Fernandes; 61. dakikada penaltıdan ve 68. dakikada attığı gollerle hat-trick yaparak geceye damgasını vurdu. 82. dakikada Bryan Mbeumo'nun kaydettiği golle farkı açan Manchester United'a karşılık Ipswich Town, 90+1'de Chuba Akpom ile bir gol daha bulsa da mücadele 5-2 sonuçlandı.

MANU İLK KEZ KAZANDI

Manchester United, bu muazzam galibiyetle puanını 3'e yükseltti. Konuk ekip Ipswich Town ise 3 puanda kaldı.