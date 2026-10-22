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Dünya deviyle resmen dalga geçti: 4-0’dan sonra yavaşlamalarını söyledim

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Dünya deviyle resmen dalga geçti: 4-0’dan sonra yavaşlamalarını söyledim Haber Videosunu İzle
Dünya deviyle resmen dalga geçti: 4-0’dan sonra yavaşlamalarını söyledim
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Como Teknik Direktörü Cesc Fabregas, Manchester United’ı 4-1 mağlup ettikleri Şampiyonlar Ligi maçının ardından dikkat çeken bir açıklama yaptı. İspanyol çalıştırıcı, “Oyuncularıma 4-0’dan sonra yavaşlamalarını söyledim!” ifadelerini kullandı.

  • UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında Como, sahasında Manchester United'ı 4-1 yendi.
  • Como'da Nico Paz 2. ve 57. dakikalarda iki gol attı; Anastasios Douvikas ve Jacobo Ramon birer gol kaydetti.
  • Manchester United'ın tek golü 90+1. dakikada Joshua Zirkzee'den geldi.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 3. haftasında Como, sahasında Manchester United’ı ağırladı. Giuseppe Sinigaglia Stadı’nda oynanan karşılaşmayı İtalyan temsilcisi 4-1 kazanırken, teknik direktör Cesc Fabregas’ın maç sonundaki sözleri dikkat çekti.

“4-0’DAN SONRA YAVAŞLAMALARINI SÖYLEDİM”

Fabregas, takımının dört farklı üstünlüğü yakalamasının ardından oyuncularına verdiği talimatı açıkladı. İspanyol teknik adam, “Oyuncularıma 4-0’dan sonra yavaşlamalarını söyledim!” dedi. Como, karşılaşmanın 76. dakikasında farkı dörde çıkarırken Manchester United’ın tek golü uzatma dakikalarında geldi.

NICO PAZ İKİ GOLLE ÖNE ÇIKTI

Ev sahibi ekip, Nico Paz’ın 2. dakikadaki golüyle öne geçti. İlk yarıyı 1-0 üstün tamamlayan Como, 49. dakikada Anastasios Douvikas ile farkı ikiye çıkardı.

Nico Paz, 57. dakikada yeniden sahneye çıkarak kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü kaydetti. Jacobo Ramon’un 76. dakikadaki golüyle skor 4-0’a geldi. Manchester United, Joshua Zirkzee’nin 90+1. dakikadaki golüyle farkı üçe indirdi ve mücadele 4-1 sona erdi.

COMO PUANINI ALTIYA YÜKSELTTİ

Tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden Como, bu galibiyetle puanını 6’ya çıkardı. İtalya deplasmanından farklı mağlubiyetle ayrılan Manchester United ise 3 puanda kaldı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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