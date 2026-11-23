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Liverpool, 22 Kasım 2026 akşamı Anfield'da oynanan İngiltere Premier Lig maçında Manchester United'ı 4-0 yendi. Manchester United, 8. dakikada Leny Yoro'nun kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı ve ilk yarıyı 2-0 geride kapattı. Maç, Mauricio Pochettino'nun Manchester United'ın başında çıktığı ilk maçtı.

LİVERPOOL MANCHESTER UNITED MAÇINDA NE OLDU?

Maçın kırılma anı çok erken geldi. Manchester United'dan Leny Yoro 8. dakikada kırmızı kartla oyundan atıldı, sayıca üstünlüğü ele geçiren Liverpool ise sadece iki dakika sonra öne geçti: 10. dakikada Dominik Szoboszlai, 13. dakikada da Florian Wirtz gol attı.

İkinci yarıda skor uzun süre değişmedi. Rio Ngumoha 66. dakikada farkı üçe çıkardı, oyuna sonradan giren Víctor Muñoz da 82. dakikada maçın son golünü attı.

YORO NEDEN KIRMIZI KART GÖRDÜ?

Yoro, Alexander Isak'a yaptığı müdahalenin ardından doğrudan kırmızı kart gördü. Hürriyet'in maç raporuna göre kartın gerekçesi, bariz bir gol şansını engellemesiydi. Bu yüzden Manchester United maçın 80 dakikadan fazlasını bir kişi eksik oynamak zorunda kaldı.

GOLLERİ KİM ATTI?

Liverpool'un dört golünü dört ayrı oyuncu attı: Szoboszlai (10. dakika), Wirtz (13), Ngumoha (66) ve Muñoz (82). Manchester United gol bulamadı.

POCHETTINO'NUN İLK MAÇI MIYDI?

Evet. Manchester United, yeni teknik direktörü Mauricio Pochettino yönetimindeki ilk maçına Anfield'da çıktı ve sahadan 4-0 yenik ayrıldı.

PUAN DURUMUNDA SON DURUM NE?

Bu sonuçla Liverpool'un puanı 21'e çıktı. Manchester United ise 8 puanda kaldı. Gelecek hafta Liverpool Everton deplasmanına gidecek, Manchester United de kendi sahasında Brentford'u ağırlayacak.