746 gündür saçlarını kestirmiyor! Son paylaşımı: Utanıyorum

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Manchester United’ın Şampiyonlar Ligi’nde Como’ya deplasmanda 4-1 mağlup olması, takımının üst üste beş galibiyet almasını bekleyen taraftara yeni bir hayal kırıklığı yaşattı. Saçlarını bu şart gerçekleşene kadar kestirmemeye karar veren taraftar, ağır yenilginin ardından tepkisini paylaştı.

746 GÜNDÜR SAÇLARINI KESTİRMİYOR

Manchester United’ın beş maçlık galibiyet serisi yakalayamaması nedeniyle saçlarını uzatmaya devam eden taraftarın bekleyişi 746 güne ulaştı. Como deplasmanında alınan sonuçla birlikte saç kesimi için koyduğu şart yine gerçekleşmedi.

YENİLGİ SONRASI “UTANIYORUM” PAYLAŞIMI

Taraftar, Como maçının ardından yayımladığı paylaşımda “Utanıyorum” ifadesini kullandı. Manchester United formasıyla duşun altında görüntülenen taraftarın yüzünü kapatan uzun saçları ve üzerine eklenen 4-1’lik maç sonucu, paylaşımda yer aldı.

MANCHESTER UNITED İTALYA’DA DÖRT GOL YEDİ

Giuseppe Sinigaglia Stadı’nda oynanan karşılaşmada Como’nun gollerini 2 ve 57. dakikalarda Nico Paz, 49. dakikada Anastasios Douvikas ve 76. dakikada Jacobo Ramon kaydetti. Manchester United’ın tek golü 90+1. dakikada Joshua Zirkzee’den geldi. Bu sonuçla Como puanını altıya yükseltirken İngiliz ekibi üç puanda kaldı.

Kaynak: Haberler.com