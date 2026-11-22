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İngiltere Premier Lig'in 11. haftasında dev maça sahne olan mücadelede Liverpool, Manchester United'ı sahasında 4-0 mağlup ederek haftanın en çarpıcı galibiyetine imza attı.

ERKEN KIRMIZI KART DENGELERİ BOZDU

Anfield'da oynanan karşılaşmanın kırılma anı henüz 8. dakikada yaşandı. Manchester United'da Leny Yoro gördüğü kırmızı kartla takımını sahada 10 kişi bıraktı. Pozisyonun devamında kazanılan serbest vuruşta 10. dakikada topun başına geçen Dominik Szoboszlai, şık vuruşuyla Liverpool'u 1-0 öne geçirdi. Baskısını sürdüren ev sahibi ekip, 13. dakikada Florian Wirtz'in kaydettiği golle farkı ikiye çıkardı ve soyunma odasına 2-0'lık üstünlükle girdi.

İKİNCİ YARIDA FARK AÇILDI

Karşılaşmanın ikinci devresinde de oyun hakimiyetini elden bırakmayan Liverpool, 66. dakikada genç yıldızı Rio Ngumoha ile skoru 3-0'a taşıdı. Ngumoha, 18 yaş 85 günlükken ağları havalandırarak Liverpool ile Manchester United arasındaki tarihi rekabette gol atan en genç futbolcu unvanını elde etti. Maçta son sözü ise 82. dakikada Víctor Munoz söyledi ve karşılaşmanın skorunu 4-0 olarak belirledi.

POCHETTINO İLK MAÇINDA KAYBETTİ

Manchester United'ın yeni teknik direktörü Mauricio Pochettino, kırmızı-şeytanların başındaki ilk resmi sınavından ağır bir yenilgiyle ayrıldı. Bu galibiyetin ardından Liverpool puanını 21'e yükseltirken, Manchester United 8 puanda kaldı.