Fenerbahçe formasıyla sergilediği performansla dikkat çeken Mason Greenwood'un geleceğiyle ilgili İngiltere'den transfer iddiası geldi. Manchester United'ın teknik direktörlük görevine Mauricio Pochettino'yu getirmesinin ardından Arjantinli çalıştırıcının İngiliz futbolcuyu yeniden takımda görmek isteyebileceği ileri sürüldü.

Sabah'ta yer alan habere göre Fenerbahçe yönetimi, Mason Greenwood için gelebilecek olası transfer tekliflerine kapıyı kapattı. Sarı-lacivertlilerin, hücum hattının önemli isimlerinden biri olan İngiliz futbolcuyu ara transfer döneminde satmayı düşünmediği belirtildi.

EMRE BELÖZOĞLU BİZZAT GÖRÜŞTÜ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nun da kısa süre önce Mason Greenwood ile özel bir görüşme gerçekleştirdiği aktarıldı. Belözoğlu'nun bu görüşmede İngiliz yıldızına duyduğu güveni dile getirdiği ve oyuncunun takım için önemini vurguladığı ifade edildi.

20 MAÇTA 14 GOLE KATKI

Mason Greenwood, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 20 karşılaşmada 10 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. Toplam 14 gole doğrudan katkı sağlayan İngiliz futbolcu, sarı-lacivertlilerin hücum hattındaki önemli isimlerinden biri oldu.

MANCHESTER UNITED İDDİASINA KAPI KAPALI

İngiliz basınında Pochettino'nun Greenwood'u kadrosunda görmek isteyebileceği konuşulurken Fenerbahçe'nin oyuncuyu takımda tutma konusunda kararlı olduğu öne sürüldü. Manchester United'dan henüz resmi bir teklif geldiğine ilişkin bilgi bulunmazken sarı-lacivertlilerin olası transfer girişimlerine sıcak bakmadığı belirtildi.