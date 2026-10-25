Manchester United yine fark yedi, galibiyet özlemi 8 maça çıktı: Tribünler karıştı

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Manchester United, Şampiyonlar Ligi'nde Como karşısında alınan 4-1'lik ağır mağlubiyetin ardından İngiltere Premier Lig’in 8. haftasında sahasında Bournemouth’a da 3-0 mağlup oldu.

BOURNEMOUTH'TAN RAHAT GALİBİYET

Old Trafford’da oynanan karşılaşmada konuk ekip, 38. dakikada Rayan, 43. dakikada Marcus Tavernier ve 71. dakikada Evanilson’un golleriyle üç puanı hanesine yazdırdı.

BRUNO FERNANDES'İ YEDEK BIRAKTI

Manchester United Teknik Direktörü Michael Carrick, Como yenilgisinin ardından kendisini eleştiren kaptan Bruno Fernandes’i ilk 11’e almadı.

''YARIN KOVULACAKSIN''

Maç sırasında Old Trafford’daki Bournemouth taraftarları, ''Yarın kovulacaksın Carrick'' tezahüratlarıyla genç teknik direktörle alay etti.

HASRET 8 MAÇA ÇIKTI

Galibiyet hasreti 8 maça çıkan Carrick yönetimindeki Manchester United, 7 puanda kaldı. United, Şampiyonlar Ligi’nde Sabah’ı 4-0 yendikten sonra Atletico Madrid’e 2-0, Como’ya 4-1 yenilmişti.

TRİBÜNLER MAÇ SONUNDA KARIŞTI

Öte yandan birçok taraftar maçın oynandığı sırada terk etmişti. Ancak stadyumda kalan taraftarlar maç sonunda tüm futbolcuları ıslıkladı. İngiliz devinin destekleyicileri, Carrick'e ise destek oldu.