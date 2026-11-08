Alysson Edward kimdir? Manchester United'a ilk atakta gol atan 20 yaşındaki Brezilyalı

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Manchester United, Aston Villa karşısında daha dördüncü dakika dolmadan iki gol yedi. İlkini 20 yaşındaki Alysson Edward attı.

ALYSSON EDWARD MANCHESTER UNITED'A NASIL GOL ATTI?

Alysson Edward, 8 Kasım 2026'daki Premier Lig maçında Aston Villa'nın ilk atağında topu Senne Lammens'in koruduğu kaleye gönderdi. Villa'nın ikinci golü de gecikmedi: Nicolas Jackson, maçın 3. dakikasının 42. saniyesinde skoru 2-0 yaptı.

Manchester United 16. dakikada farkı bire indirdi. Boubacar Kamara'nın ceza sahasında Matheus Cunha'yı düşürmesiyle verilen penaltıyı Bruno Fernandes gole çevirdi.

ALYSSON EDWARD KİMDİR?

Alysson Edward, Aston Villa'da oynayan Brezilyalı kanat oyuncusu. Tam adı Alysson Edward Franco da Rocha dos Santos, ama futbolda kısaca Alysson diye biliniyor. Villa'da 47 numaralı formayı giyiyor.

Genelde sağ kanatta oynuyor; topu sol ayağına alıp içeri kat etmeyi seviyor. Boyu 1,83 metre.

ALYSSON EDWARD KAÇ YAŞINDA?

Alysson Edward 5 Mayıs 2006'da doğdu ve 20 yaşında. Aston Villa'ya imza attığında 19 yaşındaydı.

ALYSSON EDWARD NERELİ?

Alysson Edward Brezilyalı. Futbolu Porto Alegre ekibi Grêmio'nun altyapısında öğrendi ve profesyonel kariyerine de aynı kulüpte başladı.

ALYSSON EDWARD HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Alysson Edward'ın profesyonel kariyerinde iki kulüp var: Grêmio ve Aston Villa. Grêmio formasıyla 2025 sezonunda Brezilya Serie A'da 31 maça çıktı, 1 gol attı ve 2 asist yaptı. Takımı ligi dokuzuncu sırada bitirdi. O sezon ligde Grêmio'nun en çok çalım atan oyuncusu da oydu, 34 başarılı çalımla.

ALYSSON EDWARD ASTON VILLA'YA KAÇA GELDİ?

Alysson Edward, Ocak 2026'da Grêmio'dan Aston Villa'ya transfer oldu. Bonservis bedeli 8,7 milyon sterlin; buna performansa bağlı bonuslar ekleniyor.