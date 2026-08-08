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Altay Bayındır'ın İspanyolcası olay oldu

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Altay Bayındır'ın İspanyolcası olay oldu
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Manchester United'dan sezon sonuna kadar Celta Vigo'ya kiralanan milli kaleci Altay Bayındır, yeni takımının taraftarlarına İspanyolca seslendi. 28 yaşındaki kalecinin İspanyolcası büyük beğeni aldı.

  • Manchester United, kaleci Altay Bayındır'ı sezon sonuna kadar LaLiga ekibi Celta Vigo'ya kiraladı.
  • Altay Bayındır, Celta Vigo taraftarlarına İspanyolca seslenerek büyük beğeni topladı.
  • Altay Bayındır, Manchester United'da 17 resmi maça çıktı, 31 gol yedi, 3 maçta kalesini gole kapattı ve FA Cup şampiyonluğu yaşadı.

Manchester United, Altay Bayındır'ın sezon sonuna kadar LaLiga ekibi Celta Vigo'ya kiralandığını açıklamıştı. İngiliz ekibi ayrılığı, "Altay'ın LaLiga ekibi Celta Vigo'ya sezon sonuna kadar kiralık transferi için anlaşma sağlandı. Kulüpteki herkes, Altay'a başarılar diliyor" ifadeleriyle duyurmuştu.

Celta Vigo da transferin ardından, "Altay Bayındır, Celta Vigo'nun yeni oyuncusu. Türk kaleci, kiralık olarak takıma katılıyor" açıklamasını yapmıştı.

TARAFTARA İSPANYOLCA SESLENDİ

Yeni takımına katılan Altay Bayındır, bu kez Celta Vigo taraftarına verdiği mesajla dikkat çekti. Milli kaleci, taraftarlara İspanyolca seslenirken kullandığı ifadeler ve İspanyolcasıyla büyük beğeni aldı. Celta Vigo, transferin duyurulduğu süreçte Türk taraftarlara yönelik "Vigo'dan selamlar, Türk kardeşlerim" mesajını da paylaşmıştı.

MANCHESTER UNITED'DA 17 MAÇA ÇIKTI

Altay Bayındır, 2023 yılında Fenerbahçe'den Manchester United'a transfer oldu. İngiliz ekibinde 17 resmi karşılaşmada görev yapan milli kaleci, kalesinde 31 gol gördü ve 3 maçta kalesini gole kapattı. Altay, Manchester United formasıyla FA Cup şampiyonluğu da yaşadı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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