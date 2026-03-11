Haberler

Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı başladı. Galatasaray Liverpool'u 1-0, Bayern Münih Atalanta'yı 6-1, Atletico Madrid Tottenham'ı 5-2 mağlup ederken, Newcastle United Barcelona ile 1-1 berabere kaldı.

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı 4 maçla başladı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun son 16 turu ilk maçlarında 4 karşılaşma yapıldı.

Galatasaray sahasında İngiltere temsilcisi Liverpool'u 1-0 yenerek rövanş öncesi avantajlı bir skor elde etti.

Alman ekibi Bayern Münih deplasmanda İtalyan takımı Atalanta'yı 6-1 yendi.

İspanyol kulübü Atletico Madrid konuk ettiği İngiliz ekibi Tottenham'ı 5-2 mağlup etti.

İngiliz temsilcisi Newcastle United konuk ettiği İspanyol ekibi Barcelona ile 1-1 berabere kaldı.

Turun rövanş maçları, 17-18 Mart'ta yapılacak ve çeyrek finalistler belli olacak.

Kaynak: AA / Fatih Erel
Trump: İran Hürmüz'e mayın yerleştirdiyse sonuçlar hiç görülmemiş seviyede olacak

"Bunu yaptıysanız sonuçları daha önce görülmemiş seviyede olur"
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İBB davasında 2. gün! İmamoğlu sanık kürsüsünden adaylığını ilan etti

İmamoğlu kürsüden adaylığını ilan etti! Hakimden bir isteği var
İranlı kadın futbolcular, otobüsün camından cep telefonlarıyla SOS işareti yaptı

İranlı kadın futbolcuların camdan yaptıkları işaret her şeyi anlatıyor
Acun Ilıcalı'nın Hull City'si galibiyeti hatırladı

Mutluluktan dört köşe
'Para var huzur var' dedirten görüntü

"Para var huzur var" dedirten görüntü
İBB davasında 2. gün! İmamoğlu sanık kürsüsünden adaylığını ilan etti

İmamoğlu kürsüden adaylığını ilan etti! Hakimden bir isteği var
Kırgınlıklar unutuldu! Galatasaray-Liverpool maçına damga vuran kare

Geceye damga vuran kare
İşte Şampiyonlar Ligi bu! Kazandım derken 90+6'da gelen golle yıkıldılar

Tam kazandım derken 90+6'da gelen golle yıkıldılar