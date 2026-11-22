Liverpool Manchester United maçı, beIN SPORTS 3 kanalından canlı olarak yayınlanıyor. Türkiye saatiyle 19.30'da başlayan karşılaşma, Digiturk'te 79. kanal ve beIN SPORTS'un dijital platformu TOD üzerinden izlenebiliyor. Liverpool, Dominik Szoboszlai ve Florian Wirtz'in golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı, Manchester United ise 8. dakikada Leny Yoro'nun kırmızı kartıyla 10 kişi kaldı. Liverpool Manchester United maçı hangi kanalda, nereden canlı izlenir, şifresiz mi ve maç kaç kaç soruları futbolseverlerin en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. İşte Liverpool Manchester United maçının yayın bilgileri, anlık skoru ve tüm detaylar.

LİVERPOOL MANCHESTER UNİTED MAÇI HANGİ KANALDA?

Liverpool Manchester United maçı, beIN SPORTS 3 kanalından canlı olarak yayınlanıyor. beIN SPORTS 3, Digiturk'te 79. kanaldan izlenebiliyor.

Platformlardaki kanal numaraları zaman zaman değişebildiği için futbolseverlerin kullandıkları platformun güncel kanal listesini kontrol etmesi öneriliyor.

LİVERPOOL MANCHESTER UNİTED MAÇI NEREDEN CANLI İZLENİR?

Karşılaşma, beIN SPORTS'un dijital yayın platformu TOD üzerinden de internetten canlı olarak izlenebiliyor. TOD aboneliği bulunan futbolseverler, maçı akıllı telefon, tablet, bilgisayar ve akıllı televizyonlardan takip edebiliyor. Yayının donmadan izlenebilmesi için güçlü ve stabil bir internet bağlantısı kullanılması öneriliyor.

Karşılaşmayı yalnızca resmi yayıncı kuruluş ve lisanslı platformlar üzerinden izlemek, hem yayın kalitesi hem de kişisel veri güvenliği açısından önem taşıyor.

LİVERPOOL MANCHESTER UNİTED MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Hayır. İngiltere Premier Lig maçlarının Türkiye yayın hakları beIN SPORTS'ta bulunduğu için karşılaşmayı izlemek isteyenlerin Digiturk ya da TOD aboneliğine sahip olması gerekiyor.

LİVERPOOL MANCHESTER UNİTED MAÇI KAÇ KAÇ?

Liverpool Manchester United maçında ikinci yarı oynanıyor. Liverpool, Dominik Szoboszlai'nin 10. ve Florian Wirtz'in 13. dakikada attığı gollerle 2-0 önde. Manchester United, 8. dakikada Leny Yoro'nun gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kaldı.

LİVERPOOL MANCHESTER UNİTED MAÇINDA GOLLER

Liverpool, karşılaşmaya hızlı başladı. 10. dakikada Dominik Szoboszlai'nin golüyle öne geçen kırmızılar, yalnızca 3 dakika sonra Rio Ngumoha'nın asistinde Florian Wirtz ile farkı ikiye çıkardı. İlk yarı Liverpool'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

MANCHESTER UNİTED 10 KİŞİ KALDI

Manchester United, karşılaşmanın henüz 8. dakikasında Leny Yoro'nun kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Sayısal üstünlüğü ele geçiren Liverpool, kısa süre içinde bulduğu iki golle maçın kontrolünü aldı.

LİVERPOOL MANCHESTER UNİTED MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLADI?

Liverpool Manchester United maçı bugün, 22 Kasım 2026 Pazar günü Türkiye saatiyle 19.30'da başladı. Karşılaşmanın 21.20 civarında sona ermesi bekleniyor.

LİVERPOOL MANCHESTER UNİTED MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Liverpool ile Manchester United arasındaki İngiltere Premier Lig karşılaşması, Liverpool'un tarihi stadı Anfield'da oynanıyor.

LİVERPOOL MANCHESTER UNİTED MAÇININ HAKEMİ KİM?

Karşılaşmayı İngiliz hakem Samuel Barrott yönetiyor.

ANFİELD'DA DEV DERBİ

Liverpool ile Manchester United arasındaki mücadele, İngiliz futbolunun en köklü rekabetlerinden biri olarak kabul ediliyor. İngiltere'nin en çok lig şampiyonluğu kazanan iki kulübünün karşılaşması, her sezon dünya genelinde milyonlarca futbolsever tarafından takip ediliyor. Liverpool, Anfield'da sayısal üstünlüğü de arkasına alarak üç puanı hanesine yazdırmak istiyor.