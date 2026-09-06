Manchester United'a 90+6'da büyük şok! Son saniyede kaleye füze yolladı

İngiltere Premier Lig'in 3. haftasında Everton ile Manchester United, Hill Dickinson Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Son dakikaları büyük heyecana sahne olan mücadele 2-2'lik beraberlikle tamamlandı.

MANCHESTER UNITED İKİNCİ YARIDA ÖNE GEÇTİ

İlk yarıda iki takım da gol bulamazken, karşılaşmanın gol perdesini 47. dakikada Bryan Mbeumo açtı. Manchester United, Mbeumo'nun golüyle deplasmanda 1-0 öne geçti.

EVERTON 83'TE EŞİTLEDİ

Manchester United uzun süre skor üstünlüğünü korusa da Everton, 83. dakikada Tyrique George'un golüyle skoru 1-1'e getirdi.

SESKO 88'DE SAHNEYE ÇIKTI

Konuk ekip beraberlik golüne hızlı cevap verdi. 88. dakikada Benjamin Sesko, Everton filelerini havalandırarak Manchester United'ı yeniden öne geçirdi: 1-2. Manchester United galibiyete çok yaklaşırken uzatma dakikalarında büyük bir şok yaşadı.

90+6'DA GALİBİYET ELDEN GİTTİ

Everton, karşılaşmanın 90+6. dakikasında Ainsley Maitland-Niles ile golü buldu ve skoru 2-2'ye getirdi. Kalan kısa bölümde başka gol olmayınca Manchester United, galibiyeti son anda kaçırarak Everton deplasmanından 1 puanla ayrıldı.

MANCHESTER UNITED 4 PUANA YÜKSELDİ

Bu sonuçla Manchester United puanını 4'e, Everton ise 5'e yükseltti. Premier Lig'in gelecek haftasında Manchester United sahasında Manchester City ile derbiye çıkacak. Everton ise Tottenham deplasmanına konuk olacak.

O şahane golden kareler;