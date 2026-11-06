Clayton Blackmore kimdir? Greenwood'a 'eve dön' diyen eski Manchester United'lı

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Mason Greenwood'un Liverpool'a attığı golden sonra İngiltere'de bir paylaşım tartışma çıkardı. Paylaşımın sahibi, Manchester United'da 12 yıl oynayan Galli eski futbolcu Clayton Blackmore'du.

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Liverpool'u 3-2 yendi. İki kez geriye düşen sarı-lacivertlilerin ilk golünü, 29. dakikada duvardan sekip ağlara giden serbest vuruşla Greenwood attı.

CLAYTON BLACKMORE MASON GREENWOOD İÇİN NE DEDİ?

Clayton Blackmore, maçın ardından X hesabından Mason Greenwood'u Liverpool galibiyeti için tebrik etti ve ona "Lütfen bize, eve dön" diye seslendi. Paylaşım kısa sürede tepki aldı; yorum yazanların çoğu Greenwood'un Manchester United'dan ayrılış sürecini hatırlattı.

Blackmore yaklaşık iki saat sonra yeni bir mesaj yazdı. Kimseyi kırmak istemediğini, Greenwood'un hukuki durumunu yanlış bildiğini söyledi ve rahatsız ettiği herkesten özür diledi.

CLAYTON BLACKMORE KİMDİR?

Clayton Blackmore, 1980'li ve 1990'lı yıllarda Manchester United ve Galler milli takımında oynamış emekli bir futbolcu. Tam adı Clayton Graham Blackmore. Kariyerinde hem bek hem orta saha oynadı; bu yüzden takımda birçok mevkiye giren oyunculardan biri olarak bilinirdi.

United'ın altyapısına 1978'de katıldı, A takımda 1982'den 1994'e kadar kaldı. Kulüp arşivine göre United formasıyla tüm kulvarlarda 245 maça çıktı ve 26 gol attı. Galler milli takımında 1985 ile 1997 arasında 39 maç oynadı, 1 gol attı.

CLAYTON BLACKMORE KAÇ YAŞINDA?

Clayton Blackmore 23 Eylül 1964'te doğdu, 62 yaşında.

CLAYTON BLACKMORE NERELİ?

Clayton Blackmore, Galler'in güneyindeki Neath kasabasında doğdu. Futbolu da 2010'da memleketinin takımı Neath Athletic'te bıraktı.

CLAYTON BLACKMORE MANCHESTER UNITED'DA HANGİ KUPALARI KAZANDI?

Clayton Blackmore, Manchester United ile 1990'da FA Cup'ı, 1991'de UEFA Kupa Galipleri Kupası'nı kazandı. 1992-93 sezonunda Premier Lig'in ilk şampiyonu olan United kadrosunda da yer aldı. Middlesbrough'ya geçtiği ilk sezon, 1994-95'te, Birinci Lig şampiyonluğu ve Premier Lig'e yükselme sevinci yaşadı.

CLAYTON BLACKMORE HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Clayton Blackmore, 30 Haziran 1994'te bonservissiz olarak Middlesbrough'ya gitti ve 1999'a kadar orada kaldı. 1996'da kısa süre kiralık olarak Bristol City'de oynadı. 1999'da Barnsley'e, aynı yıl Notts County'ye geçti; 2000'de Leigh RMI formasını giydi.

Kariyerinin son yıllarını Galler'de geçirdi. 2000-2006 arasında Bangor City'de 176 lig maçına çıktı, 2006'da kısa bir süre takımı oyuncu-teknik direktör olarak çalıştırdı. Ardından Porthmadog'da da oyuncu-teknik direktörlük yaptı, son olarak Neath Athletic'te oynadı. Eylül 2018'de Belarus'ta Dinamo Brest akademisinin antrenör kadrosuna girdi, 2019 yazında oradan ayrıldı.