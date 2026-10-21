Tarihi maç! Manchester United'ı resmen perişan ettiler

Tarihi maç! Manchester United'ı resmen perişan ettilerGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Como, sahasında Manchester United'ı 4-1 mağlup etti.
Uefa Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Como ile Manchester United karşı karşıya geldi. Giuseppe Sinigaglia Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Como 4-1 kazandı.
COMO'DAN GÖRKEMLİ ZAFER
Como'ya galibiyeti getiren golleri 2 ve 57. dakikada dakikada Nico Paz, 49. dakikada Anastasios Douvikas, 76. dakikada Jacobo Ramon kaydetti. Manchester United'ın tek golü 90+1. dakikada Joshua Zirkzee'den geldi.
OLUŞAN PUAN DURUMU
Bu sonuçla birlikte İtalyan temsilcisi Como, tarihinde ilk kez katıldığı Şampiyonlar Ligi'ndeki puanını 6'ya yükseltti. İngiliz devi Manchester United ise 3 puanda kaldı.