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Tarihi maç! Manchester United'ı resmen perişan ettiler

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Tarihi maç! Manchester United'ı resmen perişan ettiler
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Como, sahasında Manchester United'ı 4-1 mağlup etti.

Uefa Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Como ile Manchester United karşı karşıya geldi. Giuseppe Sinigaglia Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Como 4-1 kazandı.

COMO'DAN GÖRKEMLİ ZAFER

Como'ya galibiyeti getiren golleri 2 ve 57. dakikada dakikada Nico Paz, 49. dakikada Anastasios Douvikas, 76. dakikada Jacobo Ramon kaydetti. Manchester United'ın tek golü 90+1. dakikada Joshua Zirkzee'den geldi. 

OLUŞAN PUAN DURUMU

Bu sonuçla birlikte İtalyan temsilcisi Como, tarihinde ilk kez katıldığı Şampiyonlar Ligi'ndeki puanını 6'ya yükseltti. İngiliz devi Manchester United ise 3 puanda kaldı.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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